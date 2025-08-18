Bisnis Indonesia Premium
Timnas Indonesia Ditargetkan Tembus 16 Besar Kejuaraan Bola Voli Dunia U-21 2025

Timnas voli putra U-21 Indonesia ditargetkan masuk 16 besar Kejuaraan Dunia 2025 di China, bersaing di grup D melawan Italia, Tunisia, Ukraina, Argentina, dan Prancis.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 13:54
Ilustrasi. Timnas Indonesia Ditargetkan Tembus 16 Besar Kejuaraan Bola Voli Dunia U-21 2025/Antara
Ilustrasi. Timnas Indonesia Ditargetkan Tembus 16 Besar Kejuaraan Bola Voli Dunia U-21 2025/Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Tim nasional bola voli putra U-21 Indonesia ditargetkan minimal menembus babak 16 besar Kejuaraan Bola Voli Dunia U-21 2025.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Imam Sudjarwo yang mengungkapkan bahwa minimal tim Garuda Muda harus lolos ke babak gugur terlebih dahulu.

"Timnas putra Indonesia kita, yang penting langkah pertama masuk ke babak 16 besar. Itu kalau 16 besar harus masuk dulu, setelah itu tentu motivasi terbangun, ya syukur kita bisa masuk delapan besar," ungkap Imam Sudjarwo kepada ANTARA di Surabaya, Jawa Timur, Minggu malam WIB.

Imam Sudjarwo mengungkapkan bahwa persaingan yang akan dilalui oleh tim Merah Putih tak akan mudah karena menghadapi negara-negara kuat dari seluruh dunia.

Imam optimistis Muhammad Darda dan kawan-kawan mampu berbicara banyak dalam gelaran turnamen yang akan berlangsung di China tersebut.

"Ya karena timnya memang berat-berat, 24 negara. Tapi kita menargetkan 16 besar, setelah itu kita yang syukur bisa masuk delapan besar," ujar Imam.

Nantinya tim Merah Putih yang tergabung dalam Pul D akan bersaing menghadapi Italia, Tunisia, Ukraina, Argentina, dan Prancis.

Tim asuhan Anwar Sadat ini akan menjalani turnamen yang akan berlangsung mulai 21 Agustus.

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

