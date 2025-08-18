Link Live Streaming PSBS vs Borneo FC 18 Agustus dari Stadion Maguwoharjo

PSBS Biak siap menghadapi Borneo FC di Stadion Maguwoharjo pada 18 Agustus. Saksikan laga ini melalui live streaming di Vidio.

Bisnis.com, JAKARTA - PSBS Biak akan menjalani laga kandang perdana pada pekan ke-2 BRI Super League 2025/26 dengan menjamu Borneo FC Samarinda di Stadion Maguwoharjo Sleman, Senin (18/8) sore WIB.

PSBS datang dengan tekad besar untuk bangkit setelah menjalani laga pembuka dengan kekalahan telak 1-4 dari Arema FC.

Saat ini pelatih Divaldo Alves menegaskan bahwa tim sudah melakukan evaluasi mendalam dan tim pelatih telah bekerja keras membenahi kekurangan pemain.

“Persiapan sampai sekarang jalan dengan baik, kami banyak evaluasi dari pertandingan kemarin, itu yang paling penting. Terus kami lihat bagaimana kita bisa bertanding lagi, itu yang kita lakukan dalam minggu ini. Dua hari terakhir, semua berjalan dengan baik dan mental pemain bagus,” ujar pelatih asal Portugal itu.

Karena laga melawan Borneo FC menjadi kesempatan penting untuk meraih hasil lebih baik.

“Kami bertanding kalau bisa yang lebih bagus, tapi mempunyai ekspektasi tinggi untuk mencari positif,” lanjutnya.

Untuk itu PSBS tidak bisa menganggap remeh lawannya. Sebab Borneo FC datang dengan modal kemenangan atas Bhayangkara Presisi Lampung FC di pekan sebelumnya. Dengan skuat yang solid dan pemain berpengalaman, dipastikan menjadi ujian berat.

“Target untuk laga nanti pasti kita mau menang, kita mau jadi lebih kuat. Tapi kita tahu Borneo FC tim kuat, beberapa pemain sudah main bersama, sudah lama. Sudah tiga tahun skuat mereka jalan bersama, berarti ada chemistry," kata Divaldo Alves.

"Tapi yang paling penting mental kita harus kuat dan bekerja sama untuk mencari poin. Borneo FC pasti tidak datang ke sini untuk jalan-jalan,” sambungnya.

Meski pada laga kandang ini, PSBS tidak bermain di hadapan pendukung setia. Tetapi dia meminta pemain tetap bermain habis-habisan.

“Ya, penonton selalu penting. Kita mau support, kita mau ada yang dorong kita di belakang, ada yang push kita, pasti kita mau. Tapi dalam situasi ini kita tahu kita jauh dari Biak, kita di sini," ujar mantan pelatih Persik Kediri.

"Yang paling penting kita main seperti kita main di kandang di Biak karena kita harus bikin simbol ini. Kita harus kasih, kalau bisa tiga poin untuk suporter kita untuk kota kita,” pungkasnya.

Pertandingan PSBS vs Borneo FC bisa disaksikan secara langsung melalui live streaming di Vidio.

Link Live Streaming PSBS vs Borneo FC, 18 Agustus:

https://www.vidio.com/live/19385-bri-super-league?schedule_id=4503849