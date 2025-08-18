Bisnis Indonesia Premium
Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC: Head to Head, Susunan Pemain

Berikut prediksi skor PSBS Biak vs Borneo FC dalam lanjutan Super League 2025-2026.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 08:39
Prediksi skor PSBS vs Borneo FC dalam lanjutan Super League 2025-2026 / ILeague.
Prediksi skor PSBS vs Borneo FC dalam lanjutan Super League 2025-2026 / ILeague.
Ringkasan Berita
  • Borneo FC diunggulkan untuk menang melawan PSBS Biak dalam lanjutan Super League 2025-2026, meski PSBS bermain sebagai tuan rumah.
  • PSBS Biak mengalami tren negatif setelah kalah 1-4 dari Arema F, sementara Borneo FC memulai musim dengan kemenangan 1-0 atas Bhayangkara Presisi Lampung FC.
  • Prediksi skor menunjukkan Borneo FC berpeluang menang dengan skor 0-1, 1-2, atau 0-2 atas PSBS Biak.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Duel PSBS Biak vs Borneo FC digelar dalam lanjutan Super League 2025-2026. Prediksi skor mengunggulkan Borneo FC menang.

PSBS Biak bakal menghadapi Borneo FC dalam pekan kedua Super League 2025-2026 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (18/8/2025) sore.

Tuan rumah PSBS sedang dalam tren negatif setelah menelan kekalahan 1-4 dari Arema F pada pekan pertama Super League 2025-2026, Senin (11/8/2025).

Kekalahan itu membuat Badai Pasifik terpuruk di posisi ke-16 klasemen Super League pekan pertama.

Di sisi lain, Borneo FC punya modal lebih positif dibandingkan PSBS.

Pesut Etam memetik kemenangan 1-0 saat menjamu tim promosi Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Segiri, Samarinda, Jumat (8/8/2025).

Borneo FC pun menempati peringkat keenam dengan 3 poin, sejajar dengan tim lain yang memetik kemenangan pada pekan pertama.

Soal catatan pertemuan, pada musim lalu kedua tim saling mengalahkan di Liga 1.

Borneo FC menggebuk PSBS di Stadion Segiri dengan skor 3-0 pada putaran pertama. PSBS membalas dengan kemenangan 1-0 saat menjamu Borneo FC.

Borneo FC diprediksi masih akan mengandalkan Mariano Peralta untuk mendulang gol ke gawang PSBS.

Peralta juga menjadi aktor kemenangan Borneo FC dengan mencetak gol saat menghadapi Bhayangkara FC.

Dari kubu PSBS, nama Claudio Lucas Morasi Ferreira dos Santos layak diwaspadai oleh lini pertahanan Borneo FC.

Prediksi Susunan Pemain PSBS vs Borneo FC

PSBS Biak (4-4-2): Aldo Geraldo Manuel Monteiro; Nurhidayat Haji Haris, Kevin Lopez, Sandro Embalo, Lucky Octavianto; Andre Oktaviansyah, Claudio Lucas Morasi Ferreira dos Santos, Damianus Adiman Putra, Eduardo Barbosa; Heri Susanto, Mohcine Hassan Nader.

Pelatih: Divaldo Alves

Borneo FC (4-3-3): Nadeo Argawinata; Fajar Fathur Rachman, Komang Teguh, Christophe Nduwarugira, Westherley Garcia Nogueira; Kei Hirose, Dwiky Hardiansyah, Juan Felipe Villa Ruiz; Mariano Peralta, Maicon de Souza, Douglas Coutinho.

Pelatih: Fabio Lefundes

Head to Head PSBS vs Borneo FC

  • 6/3/2025: PSBS 1-0 Borneo FC
  • 25/10/2024: Borneo FC 3-0 PSBS

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC

Meski berstatus tuan rumah, PSBS tak lebih diunggulkan daripada Borneo FC. Pesut Etam punya kans melanjutkan tren kemenangan berbekal skuad yang lebih mumpuni.

Prediksi:

  • PSBS 0-1 Borneo FC
  • PSBS 1-2 Borneo FC
  • PSBS 0-2 Borneo FC

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

Mereka yang Revisi Peringkat Saham Bank BRI (BBRI) Agustus 2025
Mereka yang Revisi Peringkat Saham Bank BRI (BBRI) Agustus 2025

