Prediksi Chelsea Vs Crystal Palace 17 Agustus, Maresca Pastikan Jackson Absen

Manajer Chelsea, Enzo Maresca, memastikan Nicolas Jackson absen melawan Crystal Palace pada 17 Agustus di Stamford Bridge karena potensi transfer.

Bisnis.com, JAKARTA - Manajer Chelsea Enzo Maresca memastikan Nicolas Jackson tidak akan dimainkan pada pekan pertama Liga Inggris melawan Crystal Palace, Minggu (17/8), di Stamford Bridge.

Masa depan Jackson di Chelsea saat ini masih belum jelas. Pada pekan-pekan terakhir bursa transfer musim panas, Jackson, perwakilannya, dan pihak klub sedang menjajaki kemungkinan kepindahan sang pemain dari Stamford Bridge.

“Dia tetap berlatih bersama kami, tapi dia tidak akan terlibat,” kata Maresca dalam konferensi pers, dikutip dari laman resmi Chelsea, Sabtu.

Saat ditanya apakah ia mengharapkan Jackson pergi, Maresca menjawab: “Kalian sudah tahu situasinya. Jendela transfer masih terbuka, dia bisa pergi, dan kita lihat saja.”

Jackson juga dicoret dari skuad Chelsea saat The Blues menang atas Bayer Leverkusen dan AC Milan saat peluangnya untuk hengkang masih dijajaki.

Seperti dilaporkan oleh The Transfer DealSheet, narasumber di Chelsea mengatakan Jackson akan kembali dimasukkan ke skuad jika kepindahan itu tidak terealisasi.

Chelsea tidak terdesak untuk menjualnya, namun menyadari bahwa ia mungkin ingin menjadi penyerang utama di tempat lain, dan mereka bersedia menyetujui penjualan jika proposalnya memuaskan semua pihak.

Pemain berusia 24 tahun ini didatangkan Chelsea dari Villareal pada bursa transfer musim panas 2023. Ia tampil sebagai pemain inti pada 28 dari total 31 pertandingan Liga Inggris musim lalu.

Namun pada musim ini ia akan harus bersaing dengan Liam Delap dan Joao Pedro.

Chelsea akan menjamu Crystal Palace di Stamford Bridge pada Minggu (17/8) pukul 20.00.