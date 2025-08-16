Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prediksi Chelsea Vs Crystal Palace 17 Agustus, Maresca Pastikan Jackson Absen

Manajer Chelsea, Enzo Maresca, memastikan Nicolas Jackson absen melawan Crystal Palace pada 17 Agustus di Stamford Bridge karena potensi transfer.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 15:49
Share
Manager Chelsea Enzo Maresca /Reuters-Matthew Childs
Manager Chelsea Enzo Maresca /Reuters-Matthew Childs

Bisnis.com, JAKARTA - Manajer Chelsea Enzo Maresca memastikan Nicolas Jackson tidak akan dimainkan pada pekan pertama Liga Inggris melawan Crystal Palace, Minggu (17/8), di Stamford Bridge.

Masa depan Jackson di Chelsea saat ini masih belum jelas. Pada pekan-pekan terakhir bursa transfer musim panas, Jackson, perwakilannya, dan pihak klub sedang menjajaki kemungkinan kepindahan sang pemain dari Stamford Bridge.

“Dia tetap berlatih bersama kami, tapi dia tidak akan terlibat,” kata Maresca dalam konferensi pers, dikutip dari laman resmi Chelsea, Sabtu.

Saat ditanya apakah ia mengharapkan Jackson pergi, Maresca menjawab: “Kalian sudah tahu situasinya. Jendela transfer masih terbuka, dia bisa pergi, dan kita lihat saja.”

Jackson juga dicoret dari skuad Chelsea saat The Blues menang atas Bayer Leverkusen dan AC Milan saat peluangnya untuk hengkang masih dijajaki.

Seperti dilaporkan oleh The Transfer DealSheet, narasumber di Chelsea mengatakan Jackson akan kembali dimasukkan ke skuad jika kepindahan itu tidak terealisasi.

Baca Juga

Chelsea tidak terdesak untuk menjualnya, namun menyadari bahwa ia mungkin ingin menjadi penyerang utama di tempat lain, dan mereka bersedia menyetujui penjualan jika proposalnya memuaskan semua pihak.

Pemain berusia 24 tahun ini didatangkan Chelsea dari Villareal pada bursa transfer musim panas 2023. Ia tampil sebagai pemain inti pada 28 dari total 31 pertandingan Liga Inggris musim lalu.

Namun pada musim ini ia akan harus bersaing dengan Liam Delap dan Joao Pedro.

Chelsea akan menjamu Crystal Palace di Stamford Bridge pada Minggu (17/8) pukul 20.00.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance
Premium
31 menit yang lalu

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance

Tech Companies GOTO, BUKA Delivers Strong Growth in H1 Results
Premium
2 jam yang lalu

Tech Companies GOTO, BUKA Delivers Strong Growth in H1 Results

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prediksi Skor Chelsea vs Crystal Palace: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Chelsea vs Crystal Palace: Head to Head, Susunan Pemain

Chelsea Sisihkan Bonus Juara Piala Dunia Antarklub 2025 untuk Diogo Jota

Chelsea Sisihkan Bonus Juara Piala Dunia Antarklub 2025 untuk Diogo Jota

Prediksi Skor Chelsea Vs Leverkusen 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Chelsea Vs Leverkusen 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Liverpool Incar Guehi, Mees Hilgers Jadi Pindah ke Crystal Palace?

Liverpool Incar Guehi, Mees Hilgers Jadi Pindah ke Crystal Palace?

Hasil Crystal Palace Vs Liverpool: Dramatis, Palace Berhasil Juara Community Shield

Hasil Crystal Palace Vs Liverpool: Dramatis, Palace Berhasil Juara Community Shield

Prediksi Skor Aston Villa vs Newcastle 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Aston Villa vs Newcastle 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Kepala Wasit Liga Inggris, Howard Webb Sebut Penggunaan VAR Bakal Lebih Sering

Kepala Wasit Liga Inggris, Howard Webb Sebut Penggunaan VAR Bakal Lebih Sering

Jadwal Pekan Pertama Liga Inggris Musim 2025/2026, Liverpool Vs Bournemout, MU Vs Arsenal

Jadwal Pekan Pertama Liga Inggris Musim 2025/2026, Liverpool Vs Bournemout, MU Vs Arsenal

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Lancar, Link Live Streaming Persita vs Persebaya 16 Agustus Babak Kedua
Bola Indonesia
3 menit yang lalu

Lancar, Link Live Streaming Persita vs Persebaya 16 Agustus Babak Kedua

Link Live Streaming Persik vs Madura United, Laskar Sape Kerrab Sudah Unggul
Bola Indonesia
31 menit yang lalu

Link Live Streaming Persik vs Madura United, Laskar Sape Kerrab Sudah Unggul

Prediksi Chelsea Vs Crystal Palace 17 Agustus, Maresca Pastikan Jackson Absen
Liga Inggris
41 menit yang lalu

Prediksi Chelsea Vs Crystal Palace 17 Agustus, Maresca Pastikan Jackson Absen

Prediksi Skor Aston Villa vs Newcastle 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H
Liga Inggris
54 menit yang lalu

Prediksi Skor Aston Villa vs Newcastle 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Persis vs Persija 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Prediksi Skor Persis vs Persija 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Live Hasil Timnas U-17 Indonesia vs Uzbekistan: Garuda Muda Petik Kemenangan

2

Prediksi Skor Persita vs Persebaya 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Prediksi Skor Persik vs Madura United 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H

4

Prediksi Skor PSIM Vs Arema FC 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

5

Prediksi Skor Bhayangkara Vs PSM 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Kopi Asal Gunung Halu Perluas Pasar Ekspor
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Live Hasil Timnas U-17 Indonesia vs Uzbekistan: Garuda Muda Petik Kemenangan

2

Prediksi Skor Persita vs Persebaya 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Prediksi Skor Persik vs Madura United 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H

4

Prediksi Skor PSIM Vs Arema FC 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

5

Prediksi Skor Bhayangkara Vs PSM 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview