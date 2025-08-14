Bisnis Indonesia Premium
Chelsea Sisihkan Bonus Juara Piala Dunia Antarklub 2025 untuk Diogo Jota

Chelsea menyisihkan bonus juara Piala Dunia Antarklub 2025 untuk mendonasikan kepada keluarga mendiang Diogo Jota dan Andre Silva.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 18:51
Pemain Liverpool, Diogo Jota bersama Mohamed Salah/ REUTERS-Hannah Mckay
Pemain Liverpool, Diogo Jota bersama Mohamed Salah/ REUTERS-Hannah Mckay

Bisnis.com, JAKARTA - Klub Liga Inggris Chelsea menyisihkan bonus juara Piala Dunia Antarklub 2025 yang dibayarkan kepada para pemain untuk memberikan donasi finansial kepada keluarga mendiang Diogo Jota dan Andre Silva.

Chelsea dinobatkan sebagai juara Piala Dunia Antarklub setelah mengalahkan juara Liga Champions Paris Saint-Germain (PSG) 3-0 di Stadion MetLife, New Jersey. Keberhasilan The Blues memenangi turnamen ini menurut The Athletic menghasilkan uang sebesar 114,6 juta dolar AS atau sekitar Rp1,8 triliun.

The Blues mengalokasikan dana sebesar 15,5 juta dolar AS atau sekitar Rp249 miliar yang akan dibagikan secara merata kepada para pemain yang mewakili tim asuhan Enzo Maresca selama turnamen. Nominal yang diterima setiap pemain lebih dari 500 ribu dolar AS atau sekitar Rp8 miliar, dengan keputusan yang dibuat bersama antara klub dan para pemain bahwa pembayaran yang sama juga akan didapatkan keluarga Jota dan Andre.

"Nilai keseluruhan setiap porsi mencapai lebih dari $500 ribu sebelum dikenakan biaya konversi mata uang dari dolar AS ke pound sterling Inggris, di samping biaya perusahaan, pajak, dan biaya jaminan sosial yang relevan," tulis dari The Athletic, dikutip Kamis.

Jota yang merupakan pemain Liverpool, dan saudaranya Andre yang merupakan pemain sepak bola di klub Portugal Penafiel, meninggal dalam kecelakaan mobil di provinsi Zamora, Spanyol, pada 3 Juli atau 10 hari sebelum kemenangan Chelsea di final Piala Dunia Antarklub.

Liverpool baru-baru ini meluncurkan rencana pembangunan patung peringatan di stadion Anfield mereka sebagai titik fokus penghormatan permanen kepada Jota, yang mencetak 65 gol dalam 182 penampilan untuk klub dan mempersembahkan beberapa gelar bergengsi, salah satunya Liga Inggris pada musim lalu.

Para pemain The Reds akan mengenakan emblem 'Forever 20' di kaus dan jaket stadion mereka selama musim 2025/2026, sementara LFC Foundation yang merupakan badan amal resmi klub, akan meluncurkan program sepak bola akar rumput atas nama striker internasional timnas Portugal tersebut.

Liverpool akan membuka Liga Inggris 2025/2026 dengan melawan AFC Bournemouth di Anfield pada Sabtu (16/8) pukul 02.00 WIB. Rencananya, pada laga itu akan ada sebuah mosaik dan mengheningkan cipta selama satu menit.

Liverpool mengumumkan bulan lalu bahwa mereka memensiunkan secara permanen nomor punggung 20, nomor yang dikenakan Jota, di semua level klub termasuk tim putri. Keputusan itu diambil Liverpool setelah melalui diskusi dengan istri Jota, Rute Cardoso, serta keluarganya.

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Prediksi Malut United Vs Bali United, Tuan Rumah Waspadai Sejumlah Pemain Lawan
Bola Indonesia
55 detik yang lalu

Prediksi Malut United Vs Bali United, Tuan Rumah Waspadai Sejumlah Pemain Lawan

Kejuaraan Dunia BWF 2025, Fajar/Rian Targetkan Sabet Gelar Juara Sebelum Dipisah
Aneka Sport
21 menit yang lalu

Kejuaraan Dunia BWF 2025, Fajar/Rian Targetkan Sabet Gelar Juara Sebelum Dipisah

Kepala Wasit Liga Inggris, Howard Webb Sebut Penggunaan VAR Bakal Lebih Sering
Sportainment
34 menit yang lalu

Kepala Wasit Liga Inggris, Howard Webb Sebut Penggunaan VAR Bakal Lebih Sering

Leo/Bagas Tidak Mau Buang-buang Poin di Kejuaraan Dunia BWF 2025
Aneka Sport
44 menit yang lalu

Leo/Bagas Tidak Mau Buang-buang Poin di Kejuaraan Dunia BWF 2025

