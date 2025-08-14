Prediksi Malut United Vs Bali United, Tuan Rumah Waspadai Sejumlah Pemain Lawan

Malut United siap hadapi Bali United di Super League 2025-2026, waspadai pemain lawan, dan berharap dukungan warga Maluku Utara untuk raih poin penuh.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Malut United, Hendri Susilo meminta doa warga Maluku Utara (Malut) agar Malut United bisa meraih poin penuh di kandang dalam lanjutan Super League 2025-2026 pekan kedua yang berlangsung di Stadion Gelora Kieraha Ternate, Jumat (15/8).

"Kami tidak boleh jemawa. Setiap laga punya tantangan berbeda. Saya mohon doa dan dukungan warga Maluku Utara agar kami bisa meraih poin penuh di kandang," kata Hendri saat menggelar konferensi pers jelang laga menghadapi Bali United di Ternate, Kamis.

Malut United tengah bersiap menghadapi laga kandang penting setelah sebelumnya meraih kemenangan 3-1 di markas Dewa United.

Pelatih Hendri Susilo, mengingatkan seluruh pemain agar tidak larut dalam euforia kemenangan tersebut dan tetap fokus menatap pertandingan berikutnya.

Hendri mengakui ada sejumlah pemain lawan yang akan menjadi perhatian khusus, terutama dari tim yang bermarkas di Bali.

"Ada beberapa pemain menonjol yang akan kami antisipasi. Mereka punya kualitas, jadi kami harus waspada," kata dia.

Meski optimistis, Hendri juga menyampaikan kekhawatiran soal kondisi fisik pemain setelah jadwal padat.

"Transisi usai laga melawan Dewa United harus kami perhatikan. Jangan sampai ada pemain yang cedera. Kami akan mengikuti regulasi federasi dan melihat situasi di lapangan. Strategi pun sudah disiapkan," kata dia.

Pelatih berusia 54 tahun itu menegaskan bahwa peran pemain lokal juga akan sangat penting, meski penggunaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan taktis melawan tim lawan. Ia juga berharap kondisi cuaca mendukung jalannya pertandingan.

Sementara itu, perwakilan pemain Malut United, Tri Setiawan, menegaskan bahwa seluruh tim telah siap memberikan penampilan terbaik.

"Kami sudah siap menghadapi laga ini. Semoga apa yang kami harapkan bisa terkabul dengan doa warga Maluku Utara. Transisi tim sejauh ini berjalan bagus, dan kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk meraih poin penuh," kata Tri.

Pertandingan ini akan menjadi ujian konsistensi bagi Malut United, yang bertekad menjaga tren positif di kompetisi. Dukungan suporter di stadion diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal di hadapan publik sendiri.