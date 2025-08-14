Bisnis Indonesia Premium
Prediksi Malut United Vs Bali United 15 Agustus: Laskar Tridatu Siapkan Taktik Ini

Bali United siap hadapi Malut United di Ternate, 15 Agustus 2025, dengan strategi antisipasi kecepatan lawan demi raih hasil positif di Super League.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 17:44
Ilustrasi-Sepak Bola/ REUTERS-Piroschka Van De Wouw
Ilustrasi-Sepak Bola/ REUTERS-Piroschka Van De Wouw

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Bali United, Johnny Jansen menginstruksikan seluruh pemainnya untuk mengantisipasi kecepatan pemain Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026 matchday pekan kedua berlangsung di Stadion Gelora Kieraha Ternate, Jumat.

"Malut United memiliki pemain-pemain punya kecepatan dan transisi cukup baik, kami harus mengantisipasinya," kata Johnny Jansen, Kamis.

Johnny mengakui, sejumlah pemain Malut United memiliki kecepatan cukup memadai seperti Sayuri bersaudara, Ciro Alves bersama sejumlah pemain yang didatangkan dari Persib Bandung.

Bali United yang dijuluki Laskar Tridatu memiliki motivitasi meraih di Ternate dengan bermain sabar saat hadapi tuan rumah Malut United.

Olehnya itu, dirinya telah menganalisa video permainan Malut United untuk bekal bagi Bali United hadapi tuan rumah.

Sementara, perwakilan pemain Bali United, Mirza Mustafic menyatakan, Bali United akan memanfaatkan transisi guna meraih hasil positif saat berlaga menghadapi tuan rumah Malut United.

Sebab, Malut United sendiri, kata dia, memiliki pemain-pemain terbaik seperti Ciro Alves, Sayuri bersaudara, Tyronne hingga David da Silva.

Sedangkan, Malut United akan mulai persiapkan timnya untuk menghadapi laga dalam pekan kedua BRI Super League 2025-2026 menghadapi tamunya Bali United di Stadion Gelora Kieraha Ternate.

Pelatih Malut United, Hendri Susilo yang dihubungi sebelumnya mengakui, pemainnya memiliki persiapan sebelum menghadapi Bali United di kandang sendiri.

Laga Malut United vs Bali United dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Jumat (15/8/2025), mulai pukul 19.00 WIB atau 21.00 WIT.

Dirinya menyatakan, raihan tiga poin penuh saat mengalahkan Dewa United, tim berjuluk Banten Warriors dengan skor -13 menjadi modal berharga bagi Malut United yang selanjutnya akan melawan Bali United dalam pekan kedua BRI Super League 2025-2026.

Seperti diketahui, saat ini, klasmen sementara Malut United berada di urutan tiga dengan tiga poin saat mengalahkan Dewa United 1-3, sedangkan, Bali United berada di posisi 8 setelah imbang menghadapi Persik Kediri dengan skor 1-1.

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Topik

