Prediksi Bali United vs Persik: Laskar Tridatu Bakal Andalkan Kerja Sama Tim

Bali United siap hadapi Persik Kediri di laga perdana BRI Super League 2025/2026 dengan mengandalkan kerja sama tim dan dukungan suporter di Stadion Dipta.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Sabtu, 9 Agustus 2025 | 20:19
Ilustrasi-Sepak Bola/ REUTERS-Piroschka Van De Wouw
Ilustrasi-Sepak Bola/ REUTERS-Piroschka Van De Wouw

Bisnis.com, JAKARTA - Bali United menekankan kerja sama tim dalam menghadapi laga perdana menjamu Persik Kediri musim kompetisi BRI Super League 2025/2026 di Stadion Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (10/8).

“Kami harus kerja sama, itu yang terpenting,” kata Pelatih Kepala Bali United Johnny Jansen di Bali United Training Center, Kabupaten Gianyar, Bali, Sabtu.

Pelatih asal Belanda itu menyiapkan formasi 1-4-3-3 namun formasi pemain itu bersifat dinamis di lapangan sehingga bisa saja mengalami perubahan.

Mantan pelatih PEC Zwolle di Eredivisie, kasta tertinggi sepak bola Belanda itu menyebutkan skuad Serdadu Tridatu siap mempersembahkan pertandingan yang menarik di markas sendiri.

Pasalnya, ia sudah menyiapkan latihan bersama secara internal dan menjalani laga persahabatan dengan beberapa tim baik di Liga 2 maupun Liga 1.

Komunikasi kepada para pemain juga intensif dilakukan dalam melakukan evaluasi setelah latihan maupun pertandingan agar kesalahan dapat segera diperbaiki.

“Saya bertemu dan berbicara dengan pemain, bicara pertahanan di lapangan kemudian menyerang. Setelah itu latihan kembali dan melakukan evaluasi. Kami sudah memiliki persiapan yang bagus,” ucapnya.

Senada dengan sang pelatih, kapten tim Bali United Ricky Fajrin mengungkapkan ia dan tim sudah siap melakoni laga perdana di kandang sendiri.

“Pemain sudah siap secara teknik, taktik dan mental,” ucapnya.

Bali United mengharapkan para suporter tuan rumah dapat memenuhi Stadion Dipta untuk memberikan dukungan kepada timnya.

Saat laga persahabatan melawan PSIM Yogyakarta pada 26 Juli 2025, Serdadu Tridatu berhasil menang enam gol tanpa balas, sebagai salah satu laga pemanasan sebelum laga perdana.

Laga itu pun menarik animo para penonton untuk memberikan dukungan langsung kepada Bali United.

Laga perdana tim tuan rumah pada Minggu (10/8) di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali, melawan Persik Kediri pukul 16.30 Wita.

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

