Prediksi Skor Malut United vs Bali United: Head to Head, Susunan Pemain

Bisnis.com, JAKARTA - Duel Malut United vs Bali United akan digelar dalam lanjutan Super League 2025-2026. Prediksi skor mengunggulkan Malut United menang.

Malut United menghadapi Bali United dalam pekan kedua Super League 2025-2026 di Stadion Kie Raha, Jumat (15/8/2025) malam.

Tuan rumah Malut United berambisi melanjutkan catatan positif setelah meraih kemenangan 3-1 atas Dewa United pada pekan pertama.

Pemain-pemain anyar Laskar Kie Raha seperti Ciro Alves, Tyronne del Pino, dan Gustavo Franca terlihat sudah padu.

Dukungan penuh suporter tuan rumah juga diprediksi akan menambah motivasi dan semangat para pemain Malut United.

Sementara itu, Bali United nyaris dipermalukan pada laga perdana musim ini saat menjamu Persik Kediri.

Gol Boris Kopitovic pada menit ke-90+6 menyelamatkan Bali United dari kekalahan pertama musim ini.

Kendati dominan menguasai bola, efektivitas Bali United kurang memuaskan. Serdadu Tridatu juga masih beradaptasi dengan sosok pelatih baru, Johnny Jansen.

Dalam hal rekor pertemuan, Bali United lebih unggul atas Malut United. Musim lalu Bali United bermain imbang 1-1 di kandang dan menang telak 4-1 di markas Malut United.

Malut United bisa memanfaatkan kekurangan Bali United yang belum stabil sejak tonggak kepelatihan berpindah dari Stefano "Teco" Cugurra ke Johnny Jansen.

Tim yang dibesut Hendri Susilo, satu-satunya pelatih lokal di Super League 2025-2026, itu berpeluang menurunkan 7 pemain asing sejak menit pertama.

Prediksi Susunan Pemain Malut United vs Bali United

Malut United (4-3-3): Alan Jose; Yance Sayuri, Safrudin Tahar, Gustavo Franca, Igor Inocencio; Tri Setiawan, Wbeymar Angulo, Tyronne del Pino; Ciro Alves, David da Silva, Yakob Sayuri.

Pelatih: Hendri Susilo

Bali United (4-3-3): Mike Hauptmeijer; Andhika Wijaya, Joao Ferrari, Tim Receveur, Ricky Fajrin; Brandon Wilson, Mirza Mustafic, Reyner Barusu; Thijmen Goppel, Boris Kopitovic, Irfan Jaya.

Pelatih: Johnny Jansen