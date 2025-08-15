Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Perhatikan Kesehatan Pemain, Alter Ego Esports Kerja Sama dengan Interbat

Alter Ego Esports bermitra dengan Interbat untuk meningkatkan kesadaran kesehatan fisik dan mental atlet esports dan anak muda melalui program edukatif dan produk kesehatan.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 11:40
Share
Kerja sama Alter Ego Esports dengan Interbat / Istimewa
Kerja sama Alter Ego Esports dengan Interbat / Istimewa
Ringkasan Berita
  • Alter Ego Esports menjalin kerja sama dengan Interbat untuk meningkatkan kesadaran kesehatan fisik dan mental di kalangan atlet esports dan anak muda.
  • Kerja sama ini akan menghadirkan berbagai program edukatif dan produk kesehatan dari Interbat yang dirancang khusus untuk mendukung gaya hidup sehat para gamers.
  • Kolaborasi ini merupakan yang pertama di Indonesia antara industri kesehatan dan esports, bertujuan untuk meningkatkan performa dan kesejahteraan para pemain.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Tim esports Indonesia Alter Ego Esports mengumumkan kerja sama dengan perusahaan di bidang kesehatan, Interbat.

Alter Ego Esports resmi menggandeng Interbat sebagai partner baru untuk musim kompetisi 2025-2026.

Interbat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan dan lifestyle dengan berbagai produk mulai dari Molagi, Mustela, Interlac, Dailymore, dan produk lainnya.

Kerja sama Alter Ego Esports dengan Interbat bertujuan untuk mendorong anak-anak muda, utamanya atlet esports, untuk lebih peduli dengan kesehatan.

Penandatanganan kerja sama ini dilakukan di kantor pusat Interbat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis (14/8/2025).

Kerja sama Alter Ego dan Interbat ini akan menghadirkan berbagai program anyar.

CEO Alter Ego Esports, Delwyn Sukamto, menyambut baik kerja sama timnya dengan Interbat.

Baca Juga

Delwyn berharap kerja sama ini menjadi awal baru dalam dukungan kepada atlet esports dan anak muda untuk peduli terhadap kesehatan fisik dan mental.

Para pemain esports dan anak muda pada umumnya didorong untuk menerapkan gaya hidup yang lebih sehat bersama produk-produk dari Interbat.

"Kehadiran Interbat sebagai partner dari dunia kesehatan merupakan langkah penting bagi Alter Ego Esports. Ini menunjukkan bahwa kesehatan fisik dan mental para atlet esports semakin mendapat perhatian serius, dan kami bangga bisa menjadi bagian dari kolaborasi lintas industri ini," kata Delwyn.

Kerja sama antara industri kesehatan dan esports ini merupakan yang pertama di Indonesia.

Alter Ego dan Interbat akan membuat beragam program edukatif mengenai kesehatan yang berhubungan dengan anak muda dan gamers.

Direktur Utama PT Interbat Noto Sukamto menyatakan bahwa kerja sama antara Alter Ego Esports dan pihaknya menekankan pentingnya para atlet esports dan anak muda untuk tampil lebih sehat dan sadar dengan kondisi kesehatan fisik serta mental.

Interbat, lanjut Noto, akan menghadirkan berbagai ragam produk untuk membantu para gamers, atlet esports, dan anak muda agar lebih sehat.

"Interbat dan Alter Ego Esports bekerja sama untuk membangun segala hal terkait kesehatan anak muda. Agar anak muda semakin sadar terhadap kesehatan. Interbat dan Alter Ego Esports bekerja sama untuk mengedukasi bahwa menjaga kesehatan tidak cukup hanya dengan olahraga dan makan sehat saja," ucap Noto Sukamto.

Seiring dengan aktivitas para pemain esports profesional, gaya hidup dan kondisi kesehatan kerap kurang diperhatikan,

Hal itu secara tidak langsung akan berdampak signifikan terhadap performa para pemain di turnamen.

Berbagai masalah bisa muncul, mulai dari kondisi fisik yang kurang baik, imun menurun, bahkan hingga berisiko cedera.

Salah satu inovasi dari Interbat menghadirkan produk-produk yang cocok dengan gamers dan anak muda mulai dari produk suplemen, body care, dan juga produk sehari-hari.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Chinese, South Korean Investors Eye Indonesian Retail Industry
Premium
15 menit yang lalu

Chinese, South Korean Investors Eye Indonesian Retail Industry

Historia Bisnis: Sebelum Djoko Susanto Melepas Alfa ke Carrefour, Terpeleset dari Ramayana (RALS)
Premium
42 menit yang lalu

Historia Bisnis: Sebelum Djoko Susanto Melepas Alfa ke Carrefour, Terpeleset dari Ramayana (RALS)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

GITEX Asia 2025: AI Pemantik Transformasi Lintas Sektor

GITEX Asia 2025: AI Pemantik Transformasi Lintas Sektor

Selamat! Tim Indonesia Juara Dunia Fifae World Cup 2024, Kalahkan Brasil

Selamat! Tim Indonesia Juara Dunia Fifae World Cup 2024, Kalahkan Brasil

OXYGEN.ID Dukung Atlet Timnas Esports Menuju FIFAe World Cup 2024

OXYGEN.ID Dukung Atlet Timnas Esports Menuju FIFAe World Cup 2024

Pemerintah Bidik Apotek dan Klinik Kopdes Merah Putih Beroperasi Akhir Agustus 2025

Pemerintah Bidik Apotek dan Klinik Kopdes Merah Putih Beroperasi Akhir Agustus 2025

8 Kebiasaan Sehari-hari yang Menguras Energi

8 Kebiasaan Sehari-hari yang Menguras Energi

Percepat Program Cek Kesehatan Gratis, Kemenko PM Datangi Pesantren

Percepat Program Cek Kesehatan Gratis, Kemenko PM Datangi Pesantren

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Susul Shayne Pattynama, Sandy Walsh Gabung Buriram United
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Susul Shayne Pattynama, Sandy Walsh Gabung Buriram United

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Uzbekistan: Head to Head, Susunan Pemain
Bola Indonesia
3 jam yang lalu

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Uzbekistan: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Malut United vs Bali United: Head to Head, Susunan Pemain
Bola Indonesia
4 jam yang lalu

Prediksi Skor Malut United vs Bali United: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Semen Padang vs Dewa United: Head to Head, Susunan Pemain
Bola Indonesia
4 jam yang lalu

Prediksi Skor Semen Padang vs Dewa United: Head to Head, Susunan Pemain

Perhatikan Kesehatan Pemain, Alter Ego Esports Kerja Sama dengan Interbat
Sportainment
5 jam yang lalu

Perhatikan Kesehatan Pemain, Alter Ego Esports Kerja Sama dengan Interbat

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Semen Padang vs Dewa United: Head to Head, Susunan Pemain

2

Prediksi Skor Malut United vs Bali United: Head to Head, Susunan Pemain

3

Prediksi Malut United Vs Bali United, Tuan Rumah Waspadai Sejumlah Pemain Lawan

4

MotoGP Austria 2025, Punya Catatan Bagus, Bagnaia Pede Bisa Menang

5

Kejuaraan Dunia BWF 2025, Fajar/Rian Targetkan Sabet Gelar Juara Sebelum Dipisah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Karya Bakti Pembersihan Pantai
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Semen Padang vs Dewa United: Head to Head, Susunan Pemain

2

Prediksi Skor Malut United vs Bali United: Head to Head, Susunan Pemain

3

Prediksi Malut United Vs Bali United, Tuan Rumah Waspadai Sejumlah Pemain Lawan

4

MotoGP Austria 2025, Punya Catatan Bagus, Bagnaia Pede Bisa Menang

5

Kejuaraan Dunia BWF 2025, Fajar/Rian Targetkan Sabet Gelar Juara Sebelum Dipisah