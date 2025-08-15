Perhatikan Kesehatan Pemain, Alter Ego Esports Kerja Sama dengan Interbat

Alter Ego Esports bermitra dengan Interbat untuk meningkatkan kesadaran kesehatan fisik dan mental atlet esports dan anak muda melalui program edukatif dan produk kesehatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Tim esports Indonesia Alter Ego Esports mengumumkan kerja sama dengan perusahaan di bidang kesehatan, Interbat.

Alter Ego Esports resmi menggandeng Interbat sebagai partner baru untuk musim kompetisi 2025-2026.

Interbat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan dan lifestyle dengan berbagai produk mulai dari Molagi, Mustela, Interlac, Dailymore, dan produk lainnya.

Kerja sama Alter Ego Esports dengan Interbat bertujuan untuk mendorong anak-anak muda, utamanya atlet esports, untuk lebih peduli dengan kesehatan.

Penandatanganan kerja sama ini dilakukan di kantor pusat Interbat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis (14/8/2025).

Kerja sama Alter Ego dan Interbat ini akan menghadirkan berbagai program anyar.



CEO Alter Ego Esports, Delwyn Sukamto, menyambut baik kerja sama timnya dengan Interbat.

Delwyn berharap kerja sama ini menjadi awal baru dalam dukungan kepada atlet esports dan anak muda untuk peduli terhadap kesehatan fisik dan mental.

Para pemain esports dan anak muda pada umumnya didorong untuk menerapkan gaya hidup yang lebih sehat bersama produk-produk dari Interbat.

"Kehadiran Interbat sebagai partner dari dunia kesehatan merupakan langkah penting bagi Alter Ego Esports. Ini menunjukkan bahwa kesehatan fisik dan mental para atlet esports semakin mendapat perhatian serius, dan kami bangga bisa menjadi bagian dari kolaborasi lintas industri ini," kata Delwyn.

Kerja sama antara industri kesehatan dan esports ini merupakan yang pertama di Indonesia.

Alter Ego dan Interbat akan membuat beragam program edukatif mengenai kesehatan yang berhubungan dengan anak muda dan gamers.

Direktur Utama PT Interbat Noto Sukamto menyatakan bahwa kerja sama antara Alter Ego Esports dan pihaknya menekankan pentingnya para atlet esports dan anak muda untuk tampil lebih sehat dan sadar dengan kondisi kesehatan fisik serta mental.

Interbat, lanjut Noto, akan menghadirkan berbagai ragam produk untuk membantu para gamers, atlet esports, dan anak muda agar lebih sehat.

"Interbat dan Alter Ego Esports bekerja sama untuk membangun segala hal terkait kesehatan anak muda. Agar anak muda semakin sadar terhadap kesehatan. Interbat dan Alter Ego Esports bekerja sama untuk mengedukasi bahwa menjaga kesehatan tidak cukup hanya dengan olahraga dan makan sehat saja," ucap Noto Sukamto.

Seiring dengan aktivitas para pemain esports profesional, gaya hidup dan kondisi kesehatan kerap kurang diperhatikan,

Hal itu secara tidak langsung akan berdampak signifikan terhadap performa para pemain di turnamen.

Berbagai masalah bisa muncul, mulai dari kondisi fisik yang kurang baik, imun menurun, bahkan hingga berisiko cedera.

Salah satu inovasi dari Interbat menghadirkan produk-produk yang cocok dengan gamers dan anak muda mulai dari produk suplemen, body care, dan juga produk sehari-hari.