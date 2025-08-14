Bisnis Indonesia Premium
MotoGP Austria 2025, Punya Catatan Bagus, Bagnaia Pede Bisa Menang

Francesco Bagnaia optimis menang di MotoGP Austria 2025 di Red Bull Ring, berbekal tiga kemenangan sebelumnya di sirkuit ini. Balapan dimulai 16-17 Agustus.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 19:08
Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia (kiri) dan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Brad Binder / REUTERS-Pablo Morano
Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia (kiri) dan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Brad Binder / REUTERS-Pablo Morano

Bisnis.com, JAKARTA - Pembalap Ducati Francesco Bagnaia dalam kepercayaan diri tinggi menjelang MotoGP Austria 2025 yang akan digelar pada akhir pekan di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg.

Hal ini dikatakan Bagnaia setelah ia menjadi pemegang rekor terbanyak sebagai pembalap yang meraih kemenangan di sirkuit ini, yaitu tiga kemenangan, bersama rekan senegaranya dari Italia, Andrea Dovizioso.

“Trek ini selalu sangat menguntungkan Ducati dan dalam tiga musim terakhir kami telah meraih hasil terbaik," kata juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 itu, dikutip dari laman resmi Ducati Corse, Rabu.

Tiga kemenangan itu diraih Bagnaia ketika dirinya menyapu bersih balapan di sirkuit ini, termasuk Sprint, dalam tiga edisi beruntun. Pada 2022, ia mengalahkan Fabio Quartararo, kemudian pada tahun 2023 dan 2024, pembalap asal Italia mengalahkan Brad Binder dan Jorge Martin pada balapan Sprint dan balapan utama.

Ia pun mengaku sangat senang memulai paruh kedua MotoGP musim ini di sirkuit yang selalu menguntungkannya.

"Saya senang bisa kembali ke trek di sini dan memulai kembali paruh kedua musim ini. Banyak trek favorit saya yang menanti: teknis, namun spektakuler! Saya tak sabar untuk kembali ke trek," kata dia.

Dari 12 balapan yang sudah digelar, Bagnaia hanya berhasil meraih satu kemenangan. Kemenangan ini terjadi di Amerika Serikat ketika rekan setimnya yang kini memimpin klasemen, Marc Marquez, tak menyelesaikan balapan karena terjatuh.

Dengan situasi ini, Bagnaia masih berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan 213 poin. Ia berjarak 48 poin dari pembalap Gresini Alex Marquez di posisi kedua dan 168 poin dari Marquez di posisi pertama.

Adapun, balapan di Red Bull Ring dimulai dengan Sprint 14 lap pada Sabtu (16/8) pukul 20.00 WIB, lalu dilanjutkan keesokan harinya pada Minggu (17/8) pukul 19.00 WIB dengan balapan utama 28 lap.

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

MotoGP Austria 2025, Punya Catatan Bagus, Bagnaia Pede Bisa Menang
