Kejuaraan Dunia BWF 2025, Fajar/Rian Targetkan Sabet Gelar Juara Sebelum Dipisah

Fajar/Rian targetkan juara dunia BWF 2025 di Paris sebelum berpisah, fokus pada fisik dan mental. Indonesia kirim 12 wakil, termasuk Jonatan Christie dan Anthony Ginting.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 18:43
Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di Olimpiade Paris 2024 / Reuters-Hamad I Mohammed
Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di Olimpiade Paris 2024 / Reuters-Hamad I Mohammed

Bisnis.com, JAKARTA - Ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto menargetkan gelar juara dunia BWF 2025 di Paris, Prancis, pada 25–31 Agustus, sebagai penutup perjalanan duet mereka selama 11 tahun.

“Target pribadi saya tentu ingin manis di akhir setelah 11 tahun berpasangan. Ingin juara dunia karena itu belum pernah kami raih,” kata Fajar di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta, Kamis.

Ambisi mereka besar, terutama karena ajang ini berpotensi menjadi penampilan terakhir mereka sebagai pasangan.

Setelah Paris, Fajar akan berduet dengan Muhammad Shohibul Fikri, sedangkan Rian dipasangkan dengan Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan. Kedua pasangan baru dijadwalkan tampil di Super 750 China Masters (16–21 September) dan Super 500 Korea Open (23–28 September).

“Kami ingin memberikan yang terbaik. Persiapan sejauh ini fokus pada fisik dan mental, menjaga konsentrasi dengan sisa waktu yang ada. Namun kami juga berusaha agar ambisi ini tidak menjadi beban,” kata Rian.

Target juara dunia ini juga merupakan motivasi tambahan dari pelatih ganda putra Pelatnas PBSI, Antonius Budi Ariantho, untuk mendorong mereka tampil maksimal.

Sepanjang perjalanan mereka, prestasi terbaik Fajar/Rian di Kejuaraan Dunia adalah meraih perunggu pada 2019 dan 2022. Pada 2019, mereka kalah di semifinal dari Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dengan skor 16-21, 21-15, 10-21. Kemudian pada 2022, kembali terhenti di babak empat besar oleh Ahsan/Hendra, 21-23, 21-12, 16-21.

Adapun pada edisi tahun ini, Fajar/Rian mendapat keuntungan langsung melaju ke babak kedua. Meski demikian, keduanya tetap waspada menghadapi lawan-lawan tangguh.

“Melihat hasil undian, tidak ada yang mudah. Kami harus fokus sejak awal, langkah demi langkah,” ujar Fajar.

Secara keseluruhan, Indonesia memiliki 12 wakil di Kejuaraan Dunia 2025. Pada sektor ganda putra ada juga pasangan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani dan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana yang juga mendapat bye.

Ganda putri, Indonesia memiliki Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi dan Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti yang langsung ke babak kedua.

Lalu ganda campuran ada ganda campuran Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu yang mendapat bye. Lalu Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari akan mengawali langkah mereka di babak pertama melawan pasangan Taiwan Ming Che Lu/Hung En-Tzu.

Sektor tunggal putra menempatkan Jonatan Christie berhadapan dengan Matthias Kicklitz (Jerman) di babak pembuka.

Anthony Sinisuka Ginting langsung melakoni laga berat melawan wakil Prancis, Toma Junior Popov. Debutan Alwi Farhan akan melawan Nguyen Hai Dang (Vietnam).

Di tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung (unggulan ketujuh) akan melawan Petra Maiznerova (Republik Ceko). Putri Kusuma Wardani akan menghadapi Lo Sin Yan Happy (Hong Kong).

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Share
