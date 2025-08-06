Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bakal Dipisah, Fajar/Rian Fokus ke Kejuaraan Dunia 2025 di Paris

Fajar/Rian fokus ke Kejuaraan Dunia 2025 di Paris sebelum berpisah. Fajar akan berduet dengan Fikri, dan Rian dengan Yeremia di turnamen berikutnya.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Rabu, 6 Agustus 2025 | 17:59
Share
Fajar Alfian/Rian Ardianto/Reuters
Fajar Alfian/Rian Ardianto/Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto memilih fokus penuh pada Kejuaraan Dunia 2025 di Paris, Prancis, sebelum menjalani masa transisi dengan pasangan baru masing-masing.

Kejuaraan Dunia yang akan berlangsung pada 25–31 Agustus itu menjadi momen terakhir Fajar/Rian tampil bersama setelah 11 tahun berpasangan.

Setelah kejuaraan tersebut, Fajar akan kembali dipasangkan dengan Muhammad Shohibul Fikri, sementara Rian akan berduet dengan Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan di dua turnamen berikutnya yaitu China Masters (16–21 September) dan Korea Open (23–28 September).

"Ya, sekarang saya dan Rian fokus ke Kejuaraan Dunia dulu. Kami terus berlatih dan mempersiapkan diri," kata Fajar saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta, Rabu.

Fajar mengungkapkan keputusan kembali berduet dengan Fikri setelah Kejuaraan Dunia 2025 merupakan hasil diskusi dengan pelatih di sela tur Asia beberapa waktu lalu.

“Dari awalnya memang pelatih sudah ajak diskusi. Saya juga punya rencana bersama Rian sebelumnya, tapi ini masih masa percobaan. Pelatih dan PBSI ingin melihat bukti lebih soal konsistensi saya dengan Fikri,” ujarnya.

Baca Juga

Ia menambahkan, duetnya bersama Fikri direncanakan berlanjut hingga akhir tahun.

“Kalau saya pribadi, Fikri juga semangatnya bagus. Saya hanya ingin mendampingi dan saling mendukung supaya bisa tampil maksimal,” kata Fajar.

Sementara itu, Rian juga memilih memusatkan perhatian sepenuhnya pada Kejuaraan Dunia. Ia tak ingin terbebani oleh pencapaian Fajar/Fikri yang baru saja menjuarai turnamen Super 1000 China Open 2025.

“Ekspektasinya tidak mau terlalu tinggi. Apalagi Fajar baru juara juga. Saya tidak mau terbebani dengan itu. Yang pasti ingin mempersiapkan diri sebaik mungkin dan semoga bisa dapat hasil maksimal di Kejuaraan Dunia nanti,” ujar Rian.

Pelatih ganda putra PBSI Antonius Budi Ariantho mengatakan perpanjangan duet Fajar/Fikri di dua turnamen setelah Kejuaraan Dunia merupakan bagian dari program evaluasi jangka menengah.

“Melihat penampilan Fajar/Fikri cukup baik di Japan Open dan China Open, saya ingin lihat lagi apakah mereka bisa konsisten bersaing di level atas,” kata Anton.

Menurut dia, uji coba komposisi pasangan ganda putra akan terus dilakukan hingga akhir tahun sebelum PBSI menetapkan formasi permanen untuk musim 2026.

“Kalau Fajar/Fikri bisa menunjukkan konsistensi permainan, kemungkinan bisa dipatenkan. Begitu juga pasangan-pasangan lain yang memberikan hasil positif,” katanya.

Fajar/Fikri sebelumnya mencetak sejarah dengan menjuarai Super 1000 China Open 2025 dan mengakhiri puasa gelar wakil Indonesia di turnamen elite. Di final, mereka mengalahkan ganda putra Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik dengan skor 21-15, 21-14 dalam laga 35 menit di Changzhou, Minggu (27/7).

Sepekan sebelumnya, mereka juga mencapai babak perempat final Japan Open 2025.

Anton menjelaskan keputusan untuk menarik Fajar/Rian dari keikutsertaan di Hong Kong Open 2025 (2–7 September) dilakukan agar mereka memiliki waktu persiapan optimal sebelum menjalani duet baru.

“Sekarang Fajar dan Rian fokus ke Kejuaraan Dunia. Setelah itu, mereka punya dua minggu persiapan sebelum tampil dengan pasangan baru masing-masing,” ujarnya.

PBSI juga tengah menanti proses pemulihan ganda putra Daniel Marthin yang masih dibekap cedera. Anton memperkirakan Daniel baru bisa kembali bertanding mulai Januari 2026.

“Empat bulan ini jadi masa evaluasi. Sambil menunggu pemulihan Daniel, kami terus cari formula terbaik untuk sektor ganda putra,” kata Anton.

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Nasib Cuan & Boncos Pemegang Saham BUMI Miliaran Lembar Agustus 2025
Premium
23 menit yang lalu

Nasib Cuan & Boncos Pemegang Saham BUMI Miliaran Lembar Agustus 2025

Daftar Saham Pilihan JP Morgan di Asean Agustus 2025: ANTM Bertahan
Premium
1 jam yang lalu

Daftar Saham Pilihan JP Morgan di Asean Agustus 2025: ANTM Bertahan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Dipasangkan dengan Yeremia, Rian Ardianto Tidak Mau Pasang Target Muluk-muluk

Dipasangkan dengan Yeremia, Rian Ardianto Tidak Mau Pasang Target Muluk-muluk

Ini Daftar Pemain Indonesia di Turnamen Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2025

Ini Daftar Pemain Indonesia di Turnamen Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2025

Hasil Semifinal Indonesia Open 2025, Fajar/Rian Kalah Dramatis dari Korsel

Hasil Semifinal Indonesia Open 2025, Fajar/Rian Kalah Dramatis dari Korsel

Juara di China Open 2025, Fajar/Fikri Bakal Jadi Ganda Putra Permanen?

Juara di China Open 2025, Fajar/Fikri Bakal Jadi Ganda Putra Permanen?

Hasil China Open 2025 27 Juli, Pecah Telur! Fajar/Fikri Sukses Jadi Juara

Hasil China Open 2025 27 Juli, Pecah Telur! Fajar/Fikri Sukses Jadi Juara

Hasil Final China Open 2025, Fajar/Fikri Rebut Set Pertama

Hasil Final China Open 2025, Fajar/Fikri Rebut Set Pertama

Sebelum Dirombak, Fadia/Lany Fokus ke Kejuaraan Dunia 2025

Sebelum Dirombak, Fadia/Lany Fokus ke Kejuaraan Dunia 2025

8 Legenda Bulutangkis Indonesia akan Bertanding Lagi, Ada Susi Susanti hingga Taufik Hidayat

8 Legenda Bulutangkis Indonesia akan Bertanding Lagi, Ada Susi Susanti hingga Taufik Hidayat

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Gabung LAFC, Son Heung-min Pecahkan Rekor Transfer Termahal MLS
Bola Dunia
1 jam yang lalu

Gabung LAFC, Son Heung-min Pecahkan Rekor Transfer Termahal MLS

Salonpas Jadi Sponsor Baru PSM Makassar
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Salonpas Jadi Sponsor Baru PSM Makassar

Sebelum Dirombak, Fadia/Lany Fokus ke Kejuaraan Dunia 2025
Aneka Sport
16 jam yang lalu

Sebelum Dirombak, Fadia/Lany Fokus ke Kejuaraan Dunia 2025

Tawaran Newcastle United untuk Dapatkan Thiaw Ditolak AC Milan
Liga Italia
16 jam yang lalu

Tawaran Newcastle United untuk Dapatkan Thiaw Ditolak AC Milan

Persiapan Surabaya Jadi Tuan Rumah Volleyball World Championship Women's U-21 2025
Aneka Sport
17 jam yang lalu

Persiapan Surabaya Jadi Tuan Rumah Volleyball World Championship Women's U-21 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Arsenal vs Villarreal 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

2

Prediksi Skor Aston Villa Vs AS Roma 7 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Pernah Main di Indonesia, Penerus Messi Kini Diincar AS Roma

4

Persiapan Surabaya Jadi Tuan Rumah Volleyball World Championship Women's U-21 2025

5

Dipasangkan dengan Yeremia, Rian Ardianto Tidak Mau Pasang Target Muluk-muluk

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Nadiem Makarim diperiksa KPK
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Arsenal vs Villarreal 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

2

Prediksi Skor Aston Villa Vs AS Roma 7 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Pernah Main di Indonesia, Penerus Messi Kini Diincar AS Roma

4

Persiapan Surabaya Jadi Tuan Rumah Volleyball World Championship Women's U-21 2025

5

Dipasangkan dengan Yeremia, Rian Ardianto Tidak Mau Pasang Target Muluk-muluk