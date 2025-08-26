Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gol Pemain 16 Tahun Bawa Liverpool Menang Dramatis Atas 10 Pemain Newcastle

Rio Ngumoha, mencetak gol kemenangan Liverpool 3-2 atas Newcastle yang bermain dengan 10 pemain.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 06:02
Share
Pelatih Liverpool Arne Slot/ REUTERS-Peter Powell
Pelatih Liverpool Arne Slot/ REUTERS-Peter Powell

Bisnis.com, JAKARTA - Rio Ngumoha menjadi pahlawan kemenangan Liverpool yang menang susah payah 3-2 melawan sepuluh pemain Newcastle United dalam laga Liga Inggris pekan kedua di St James’ Park pada Selasa dini hari WIB.

Ngumoha menjadi pahlawan Si Merah dengan golnya pada menit-menit akhir pertandingan ini setelah Newcastle bangkit menyamakan kedudukan 2-2 walau bermain dengan 10 pemain sepanjang babak kedua.

Kemenangan ini membawa Liverpool naik ke peringkat ketiga klasemen dengan enam poin, sedangkan Newcastle di posisi ke-15 dengan satu poin, demikian laman Liga Inggris.

Tuan rumah Newcastle tampil menekan sejak awal laga, tetapi Liverpool meredam serangan mereka dengan disiplin.

Liverpool menciptakan peluang pertamanya elalui Florian Wirtz, yang melepaskan tembakan dari sisi kiri kotak penalti namun ditepis kiper Newcastle, Nick Pope.

Newcastle balas mengancam melalui Anthony Gordon, tetapi sundulan dan sontekannya gagal berbuah gol.

Baca Juga

Pada menit ke-35, Liverpool memecah kebuntuan. Ryan Gravenberch melepaskan tembakan mendatar dari luar kotak penalti yang tak mampu dihentikan Nick Pope. Liverpool unggul 1-0.

Anthony Gordon yang diganjar kartu merah pada ke-45+3 akibat tekel berbahaya terhadap Virgil van Dijk, memaksa Newcastle mengakhiri babak pertama dengan 10 pemain.

Kartu merah Gordon harus melalui dahulu tinjauan VAR sebelum wasit mengusir sang pemain.

Pada babak kedua, Liverpool menggandakan keunggulan pada menit ke-46 setelah Hugo Ekitike menyambar umpan Cody Gakpo dengan sepakan keras yang tak terbendung lawan.

Newcastle tak menyerah meski kalah jumlah pemain. Pada menit ke-57, Bruno Guimaraes memperkecil ketinggalan melalui sundulan kepala setelah memanfaatkan umpan silang Tino Livramento.

Newcastle terus menekan dan akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-88.

Umpan panjang Nick Pope disambar oleh William Orsula, yang mendahului Alisson Becker untuk menyamakan kedudukan 2-2.

Namun, pada menit ke-90+10, Liverpool memastikan kemenangan melalui gol Rio Ngumoha.

Berawal dari umpan Dominik Szoboszlai yang melakukan gerakan tipuan untuk mengecoh bek Newcastle, Rio Ngumoha yang berusia 16 tahun menyelesaikan peluang dengan sempurna guna mengunci kemenangan 3-2 untuk Liverpool.

Susunan Pemain Newcastle vs Liverpool 

Newcastle United: Nick Pope; Kieran Trippier, Fabian Schar, Dan Burn, Tino Livramento; Bruno Guimaraes, Joelinton, Sandro Tonali; Harvey Barnes, Anthony Elanga, Anthony Gordon.

Liverpool: Alisson Becker; Dominik Szoboszlai, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Milos Kerkez; Curtis Jones, Ryan Gravenberch, Florian Wirtz; Mohamed Salah, Hugo Ekitike, Cody Gakpo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Investors Divest from CUAN, DEWA, RATU, AMMN, SSIA, TAPG
Premium
1 jam yang lalu

Investors Divest from CUAN, DEWA, RATU, AMMN, SSIA, TAPG

Kontraksi Penjualan Sampoerna, Gudang Garam, hingga Djarum saat Produksi Nasional Tertekan Rokok Ilegal
Premium
2 jam yang lalu

Kontraksi Penjualan Sampoerna, Gudang Garam, hingga Djarum saat Produksi Nasional Tertekan Rokok Ilegal

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Link Live Streaming Newcastle Vs Liverpool 26 Agustus dari St James Park

Link Live Streaming Newcastle Vs Liverpool 26 Agustus dari St James Park

Prediksi Skor Newcastle vs Liverpool 26 Agustus: Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Newcastle vs Liverpool 26 Agustus: Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Newcastle Vs Liverpool, Slot Yakin Isak Tidak akan Main

Prediksi Skor Newcastle Vs Liverpool, Slot Yakin Isak Tidak akan Main

'Gendong' Liverpool Saat Lawan Newcastle, Slot Sebut Salah Memang Pemain Istimewa

'Gendong' Liverpool Saat Lawan Newcastle, Slot Sebut Salah Memang Pemain Istimewa

Jadwal Pekan Kedua Liga Inggris, Man City Vs Spurs, Newcastle Vs Liverpool

Jadwal Pekan Kedua Liga Inggris, Man City Vs Spurs, Newcastle Vs Liverpool

Dituduh Ingkar Janji dan Menahan Alexander Isak, Newcastle United Rilis Pernyataan Resmi

Dituduh Ingkar Janji dan Menahan Alexander Isak, Newcastle United Rilis Pernyataan Resmi

Mohamed Salah Menangi Gelar PFA Player of the Year Liga Inggris 2024-2025

Mohamed Salah Menangi Gelar PFA Player of the Year Liga Inggris 2024-2025

Liverpool Belanja Banyak Pemain Musim Ini, Duit dari Mana?

Liverpool Belanja Banyak Pemain Musim Ini, Duit dari Mana?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Gol Pemain 16 Tahun Bawa Liverpool Menang Dramatis Atas 10 Pemain Newcastle
Liga Inggris
3 jam yang lalu

Gol Pemain 16 Tahun Bawa Liverpool Menang Dramatis Atas 10 Pemain Newcastle

Link Live Streaming Newcastle Vs Liverpool 26 Agustus dari St James Park
Liga Inggris
9 jam yang lalu

Link Live Streaming Newcastle Vs Liverpool 26 Agustus dari St James Park

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Jorji Raih Kemenangan di Babak Pertama
Aneka Sport
10 jam yang lalu

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Jorji Raih Kemenangan di Babak Pertama

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025: Shi Yu Qi Lolos ke 32 Besar, Gregoria?
Aneka Sport
11 jam yang lalu

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025: Shi Yu Qi Lolos ke 32 Besar, Gregoria?

PSSI Tunjuk Alexander Zwiers Jadi Direktur Teknik, Pernah Tangani Yordania
Bola Indonesia
12 jam yang lalu

PSSI Tunjuk Alexander Zwiers Jadi Direktur Teknik, Pernah Tangani Yordania

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Newcastle vs Liverpool 26 Agustus: Susunan Pemain, H2H

2

Link Live Streaming Newcastle Vs Liverpool 26 Agustus dari St James Park

3

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025: Shi Yu Qi Lolos ke 32 Besar, Gregoria?

4

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Jorji Raih Kemenangan di Babak Pertama

5

Enam Klub Belum Terkalahkan Hingga Pekan Ketiga ISL, Ada PSIM dan Persija

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Menuju Transportasi Ramah Lingkungan, Bali Uji Coba Bus Listrik
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Newcastle vs Liverpool 26 Agustus: Susunan Pemain, H2H

2

Link Live Streaming Newcastle Vs Liverpool 26 Agustus dari St James Park

3

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025: Shi Yu Qi Lolos ke 32 Besar, Gregoria?

4

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Jorji Raih Kemenangan di Babak Pertama

5

Enam Klub Belum Terkalahkan Hingga Pekan Ketiga ISL, Ada PSIM dan Persija