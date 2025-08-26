Gol Pemain 16 Tahun Bawa Liverpool Menang Dramatis Atas 10 Pemain Newcastle

Rio Ngumoha, mencetak gol kemenangan Liverpool 3-2 atas Newcastle yang bermain dengan 10 pemain.

Bisnis.com, JAKARTA - Rio Ngumoha menjadi pahlawan kemenangan Liverpool yang menang susah payah 3-2 melawan sepuluh pemain Newcastle United dalam laga Liga Inggris pekan kedua di St James’ Park pada Selasa dini hari WIB.

Ngumoha menjadi pahlawan Si Merah dengan golnya pada menit-menit akhir pertandingan ini setelah Newcastle bangkit menyamakan kedudukan 2-2 walau bermain dengan 10 pemain sepanjang babak kedua.

Kemenangan ini membawa Liverpool naik ke peringkat ketiga klasemen dengan enam poin, sedangkan Newcastle di posisi ke-15 dengan satu poin, demikian laman Liga Inggris.

Tuan rumah Newcastle tampil menekan sejak awal laga, tetapi Liverpool meredam serangan mereka dengan disiplin.

Liverpool menciptakan peluang pertamanya elalui Florian Wirtz, yang melepaskan tembakan dari sisi kiri kotak penalti namun ditepis kiper Newcastle, Nick Pope.

Newcastle balas mengancam melalui Anthony Gordon, tetapi sundulan dan sontekannya gagal berbuah gol.

Pada menit ke-35, Liverpool memecah kebuntuan. Ryan Gravenberch melepaskan tembakan mendatar dari luar kotak penalti yang tak mampu dihentikan Nick Pope. Liverpool unggul 1-0.

Anthony Gordon yang diganjar kartu merah pada ke-45+3 akibat tekel berbahaya terhadap Virgil van Dijk, memaksa Newcastle mengakhiri babak pertama dengan 10 pemain.

Kartu merah Gordon harus melalui dahulu tinjauan VAR sebelum wasit mengusir sang pemain.

Pada babak kedua, Liverpool menggandakan keunggulan pada menit ke-46 setelah Hugo Ekitike menyambar umpan Cody Gakpo dengan sepakan keras yang tak terbendung lawan.

Newcastle tak menyerah meski kalah jumlah pemain. Pada menit ke-57, Bruno Guimaraes memperkecil ketinggalan melalui sundulan kepala setelah memanfaatkan umpan silang Tino Livramento.

Newcastle terus menekan dan akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-88.

Umpan panjang Nick Pope disambar oleh William Orsula, yang mendahului Alisson Becker untuk menyamakan kedudukan 2-2.

Namun, pada menit ke-90+10, Liverpool memastikan kemenangan melalui gol Rio Ngumoha.

Berawal dari umpan Dominik Szoboszlai yang melakukan gerakan tipuan untuk mengecoh bek Newcastle, Rio Ngumoha yang berusia 16 tahun menyelesaikan peluang dengan sempurna guna mengunci kemenangan 3-2 untuk Liverpool.

Susunan Pemain Newcastle vs Liverpool

Newcastle United: Nick Pope; Kieran Trippier, Fabian Schar, Dan Burn, Tino Livramento; Bruno Guimaraes, Joelinton, Sandro Tonali; Harvey Barnes, Anthony Elanga, Anthony Gordon.

Liverpool: Alisson Becker; Dominik Szoboszlai, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Milos Kerkez; Curtis Jones, Ryan Gravenberch, Florian Wirtz; Mohamed Salah, Hugo Ekitike, Cody Gakpo.