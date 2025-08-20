Mohamed Salah Menangi Gelar PFA Player of the Year Liga Inggris 2024-2025

Mohamed Salah memenangkan PFA Player of the Year 2024-2025 setelah membawa Liverpool juara Liga Inggris dan menjadi top skor, menjadikannya pemain pertama yang meraih 3 gelar ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Striker Liverpool Mohamed Salah memenangi trofi PFA Player of the Year 2024-2025 berkat keberhasilannya meraih trofi juara Liga Inggris dan top skor.

Salah menjadi pemain pertama yang memenangi 3 gelar PFA player of the year, setelah meraih penghargaan serupa pada musim 2017-2018 dan 2021-2022.

Pemain asal Mesir itu mengatakan hasil ini merupakan pencapaian yang luar biasa lantaran belum ada pemain yang memenangi 3 penghargaan PFA player of the year.

"Saya melihat diri saya sekarang, seorang pria yang datang dari Mesir dan berhasil mencapai level atas, membuat sejarah hari ini, itu adalah sesuatu yang membuat saya sangat bangga," ucap Mohamed Salah.

PFA Awards adalah penghargaan tahunan yang diberikan kepada pemain yang berkarier di Liga Inggris.

Pemenang penghargaan ini didasarkan dari penilaian dari Asosiasi Pemain Profesional (PFA).

Musim ini Salah mengalahkan 5 pesaing yakni Alexis Mac Allister (Liverpool), Declan Rice (Liverpool), Alexander Isak (Newcastle), Cole Palmer (Chelsea), dan Bruno Fernandes (Manchester United).

Salah juga masuk ke tim terbaik PFA musim 2024-2025 bersama Matz Sels, Virgil van Dijk, Milos Kerkez, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Declan Rice, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Alexander Isak, dan Chris Wood.

Penghargaan PFA ini tak terlepas dari keberhasilan Salah membawa Liverpool menjadi juara Liga Inggris musim 2024-2025.

Musim lalu, pemain berusia 33 tahun itu tampil dalam 38 pertandingan di Liga Inggris dan menorehkan 29 gol dari 3.380 menit bermain.

Salah pun menjadi pencetak gol terbanyak alias top skor Liga Inggris 2024-2025.