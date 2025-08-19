Prediksi Skor Real Madrid vs Osasuna 20 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Real Madrid akan menghadapi Osasuna di laga pembuka La Liga 2025/26 di Bernabeu. Ini prediksi skor Real Madrid vs Osasuna 20 Agustus.

Bisnis.com, JAKARTA - Real Madrid akan menjamu Osasuna pada laga pembuka Liga Spanyol 2025/26 di Stadion Santiago Bernabeu pada Rabu dini hari (20/8/2025) WIB.

Pelatih Real Madrid, Xabi Alonso menegaskan timnya tidak akan mencari alasan meskipun hanya memiliki waktu yang minim dalam persiapan pramusim.

Real Madrid memulai latihan pramusim pada 5 Agustus, hanya 15 hari sebelum pertandingan melawan Osasuna. Waktu yang terbatas ini disebabkan oleh partisipasi tim di Club World Cup, yang membuat para pemain baru kembali dari libur panjang.

“Dari segi kesehatan pemain, setelah musim yang panjang, kami ingin memiliki waktu persiapan yang lebih banyak,” ujar Alonso.

“Namun, kenyataannya tidak demikian. Hanya dua pekan, tapi kami tidak akan mencari alasan. Tim ini siap bertanding besok,” tegasnya.

Madrid sempat mengajukan permintaan untuk menunda pertandingan melawan Osasuna guna mendapatkan waktu persiapan tambahan, tetapi permintaan tersebut ditolak oleh hakim federasi sepak bola Spanyol.

Menurut putusan, meskipun pemain berhak mendapatkan istirahat minimal 21 hari, tidak ada kewajiban untuk memberikan waktu persiapan fisik tambahan.

Alonso juga mengungkapkan bahwa pemain baru, Franco Mastantuono, yang baru bergabung pekan lalu setelah pada Kamis (14/8), berpeluang tampil melawan Osasuna.

"Saat pertama kali berbicara dengannya, kepribadiannya membuat saya terkesan. Dia baru 17 tahun (sekarang 18 tahun), tetapi sudah seperti pemain dewasa dengan kepercayaan diri tinggi. Dia tidak gentar bergabung dengan Real Madrid,” ungkap Alonso.

“Dalam waktu singkat, kami melihat dia akan cepat beradaptasi. Dia bisa mendapatkan menit bermain besok. Dia akan membawa kualitas, energi, dan semangat juang khas Argentina.”

Real Madrid telah mendatangkan empat pemain baru untuk skuad utama musim ini, termasuk Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Alvaro Carreras, dan Mastantuono.

Real Madrid harus menghadapi Osasuna tanpa sejumlah pemain kunci. Jude Bellingham masih dalam pemulihan pascaoperasi bahu, sementara Endrick, Eduardo Camavinga, dan Ferland Mendy juga absen karena cedera. Antonio Rudiger tidak dapat bermain akibat skorsing.

Real Madrid berharap dapat memanfaatkan dukungan publik Bernabeu untuk memulai musim dengan kemenangan, sekaligus menunjukkan bahwa keterbatasan waktu persiapan tidak akan menghalangi ambisi mereka untuk mempertahankan gelar LaLiga dan bersaing di berbagai kompetisi musim ini.

Prediksi susunan pemain Real Madrid vs Osasuna:

Real Madrid possible starting lineup:

Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Guler, Tchouameni, Valverde; Brahim, Mbappe, Vinicius

Osasuna possible starting lineup:

Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Bretones; Torro, Moncayola, Oroz; K Barja, Budimir, M Gomez

Head to head Real Madrid vs Osasuna

La Liga

2025/02/15

Osasuna 1 - 1 Real Madrid

La Liga

2024/11/09

Real Madrid 4 - 0 Osasuna

La Liga

2024/03/16

Osasuna 2 - 4 Real Madrid

La Liga

2023/10/07

Real Madrid 4 - 0 Osasuna

Piala Raja Spanyol

2023/05/07

Real Madrid 2 - 1 Osasuna

La Liga

2023/02/19

Osasuna 0 - 2 Real Madrid

La Liga

2022/10/03

Real Madrid 1 - 1 Osasuna

La Liga

2022/04/21

Osasuna 1 - 3 Real Madrid

Prediksi Skor Real Madrid vs Osasuna 20 Agustus:

Skor Real Madrid vs Osasuna 3-1

Skor Real Madrid vs Osasuna 2-0

Skor Real Madrid vs Osasuna 2-0