Hasil Indonesia Vs Mali U17 18 Agustus: Timnas Dapat Peluang Cetak Gol (Menit 15)

Pertandingan Indonesia vs Mali U17 pada 18 Agustus 2025 di Piala Kemerdekaan berakhir imbang 0-0 hingga menit ke-15, dengan Indonesia mampu mengimbangi permainan cepat Mali.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 20:47
Ilustrasi-Sepak Bola. Hasil Indonesia Vs Mali U17 18 Agustus: Timnas Dapat Peluang Cetak Gol (Menit 15)/ REUTERS-Piroschka Van De Wouw
Ilustrasi-Sepak Bola. Hasil Indonesia Vs Mali U17 18 Agustus: Timnas Dapat Peluang Cetak Gol (Menit 15)/ REUTERS-Piroschka Van De Wouw

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil Indonesia vs Mali U17 hingga menit 15 babak pertama Piala Kemerdekaan 2025, masih imbang 0-0.

Bermain di Stadion Utama Sumatra Utara, Senin (18/8/2025) malam, timnas Indonesia U17 bisa mengimbangi permainan Mali yang cepat.

Pertandingan Indonesia vs Mali langsung menarik sejak awal dimulai. Timnas Indonesia U17 memakai jersei putih-putih. Sementara Mali memakai seragam hijau-kuning.

Pertandingan kedua tim di menit-menit awal masih berimbang. Timnas Indonesia U17 bisa mengimbangi permainan cepat Mali di awal laga.

Timnas Indonesia nyaris kebobolan, namun kiper Dafa bisa menepis sundulan Ballo.

Timnas Indonesia mendapat peluang pada menit 9 tapi sundulan Putu Panji bisa ditangkap kiper Mali, Sinaba.

Hingga menit 15, timnas Indonesia bisa mengimbangi Mali dengan skor 0-0.

Susunan pemain Indonesia vs Mali U17:

Timnas Indonesia U17:

Dafa, Putu Panji, Mathew Baker, Al Gazani, Eizar, Fabio, Evandra, Nazriel Alfaro, Alberto, Dimas Adi, Mierza

Timnas Mali U17:

16 Sinaba, 2 Kone, 8 Konate, 21 Konare, 4 Berthe, 5 Siriki, 3 Diakite, 17 Traore, 10 Dembele, 9 Bomba, 11 Ballo

Coach: Adama Diefla Diallo

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

