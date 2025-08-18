Prediksi Skor Indonesia vs Mali U17 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Mali U-17 pada laga terakhir Piala Kemerdekaan 2025 di Sumatra Utara. Ini prediksi skor Indonesia vs Mali U17.

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas indonesia U-17 akan melawan timnas Mali U17 dalam laga terakhir Piala Kemerdekaan 2025 yang digelar di Stadion Utama Sumatra Utara, Senin (18/8/2025).

Timnas U-17 Indonesia U17 yang diasuh Nova Arianto bermain apik selama turnamen Piala Kemerdekaan 2025 dilaksanakan.

Setelah kurang beruntung di pertandingan pertama melawan Tajikistan yang berakhir 2-2, timnas Garuda Muda berhasil meraih kemenangan di pertandingan kedua usai melumat Uzbekistan dengan skor 2-0.

Kemenangan ini sangat berharga untuk timnas Indonesia guna menghadapi timnas Mali yang tampil superior di turnamen Piala Kemerdekaan 2025.

Nova diprediksi akan langsung memasang para pemain utamanya di pertandingan ini. Nama-nama seperti Mathew Baker, Evandra Florasta, dan Mierza Firjatullah diperkirakan langsung masuk 11 pemain utama.

Timnas Indonesia harus mewaspadai kekuatan fisik dan kecepatan pemain Mali di laga nanti. Terbukti, Tajikistan yang berhasil menahan Indonesia, ditekuk dengan skor telak 4-2.

Meski tampil superior, lini belakang Mali tampak bolong jika menghadapi serangan balik cepat terutama dari sisi sayap.

Hal ini bisa dimanfaatkan oleh Mierza dan Fadly Alberto untuk mencetak gol ke gawang Mali.

Melihat kekuatan kedua tim, meski Mali sedikit lebih unggul, timnas Indonesia masih punya peluang untuk meraih kemenangan di pertandingan nanti.

Prediksi Susunan Pemain Indonesia vs Mali

Timnas Indonesia U-17 (5-4-1):

Dafa Al Gasemi; Fabio Azkairawan, Putu Panji, Mathew Baker, Muhamad Al Gazani, Eizar Jacob; Zahaby Gholy, Evandra Florasta, Nazriel Alfaro, Fadly Alberto; Mierza Firjatullah.

Pelatih: Nova Arianto

Timnas Mali U-17 (4-4-2):

Lamine Sinaba; Issa Kone, Mahamadou Konate, Samba Konare, Tiemoko Berthe; Aboubacar Siriki Camara, Ibrahim Diakite, Mahamadou Traore, Seydou Dembele; N'Djicoura Raymond Bomba, Soumaila Fane.

Pelatih: Adama Diefla Diallo

Head to head Indonesia vs Mali:

Ini adalah laga perdana Indonesia vs Mali.

Prediksi Skor Indonesia vs Mali U17 18 Agustus:

Skor Indonesia vs Mali 2-2

Skor Indonesia vs Mali 2-1

Skor Indonesia vs Mali 1-2