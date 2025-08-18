Prediksi Skor Persijap vs Persib 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Persib Bandung siap menghadapi Persijap Jepara pada 18 Agustus di BRI Super League 2025/26. Meski lelah, Persib optimis menang dengan susunan pemain terbaik.

Bisnis.com, JAKARTA - Tim juara bertahan Persib Bandung menargetkan kemenangan saat tandang melawan Persijap Jepara pada pekan ke-2 BRI Super League 2025/26, Senin (18/8) di Stadion Gelora Bumi Kartini.

Kapten Persib Marc Klok antusias menjalani laga kali ini, meskipun mereka tengah dalam kelelahan usai laga play off AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26, ditambah perjalanan darat delapan jam Bandung menuju Jepara.

“Perjalanan sangat jauh ke sini, delapan jam perjalanan ke sini dan kita punya jadwal padat karena ada banyak pertandingan. Tapi semua lihat ke depan untuk nanti dan semua siap. Kita mau menang di sini dan meraih tren positif. Jadi sangat antusias,” ucap Klok.

Klok menegaskan tidak akan menganggap remeh Persijap meski baru promosi ke kasta tertinggi Liga Indonesia.

“Lumayan bagus. Oke lah lumayan tapi kondisi lapangan harus lebih bagus di pertandingan untuk potong rumput karena itu sangat penting buat kualitas liga,” sebut pemain berusia 32 tahun ini.

Prediksi Susunan Pemain Persijap vs Persib

Persijap (4-3-3):

Rodrigo Moura; Rahmat Hidayat, Diogo Brito, Douglas Cruz, Frank Sokoy; Wahyudi Hamisi, Elvis Sakyi, Alexis Gomez; Indra Arya, Abdallah Sudi, Carlos Franca.

Pelatih: Mario Lemos

Persib (4-2-3-1):

Teja Paku Alam; Kakang Rudianto, Julio Cesar, Patricio Matricardi, Frans Putros; Marc Klok, Luciano Guaycochea; Saddil Ramdani, William Moreira, Beckham Putra; Ramon Tanque.

Pelatih: Bojan Hodak

Head to Head Persijap vs Persib

19/8/2014: Persib 5-0 Persijap

9/2/2014: Persijap 1-1 Persib

14/1/2014: Persijap 0-2 Persib

7/5/2011: Persijap 1-1 Persib

13/2/2011: Persib 4-1 Persijap

Prediksi Skor Persijap vs Persib 18 Agustus:

Skor Persijap vs Persib 0-2

Skor Persijap vs Persib 0-1

Skor Persijap vs Persib 1-2