Hasil Persib Vs Semen Padang FC, Maung Bandung Awali Musim dengan Sempurna

Persib Bandung mengawali musim BRI Super League dengan kemenangan 2-0 melawan Semen Padang FC di Stadion GBLA, berkat gol Uilliam Barros dan Febri Hariyadi.

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil Persib Bandung vs Semen Padang FC dalam laga perdana BRI Super League dimenangi Maung Bandung dengan skor 2-0.

Bertanding di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu sore, dua gol Persib ke gawang Semen Padang FC dibuat Uilliam Barros dan Febri Hariyad.

Persib di pertandingan ini langsung menekan pertahanan Semen Padang, tapi peluang-peluang yang tercipta selalu digagalkan lini pertahanan tim tamu.

Peluang emas pertama hadir pada menit ke-28 dari tendangan bebas Berguinho dekat kotak penalti, tetapi berhasil ditepis kiper Semen Padang.

Sembilan menit berselang, Berguinho kembali mendapat kesempatan emas lewat skema serangan balik dan tinggal berhadapan dengan penjaga gawang, namun tembakannya kembali digagalkan.

Persib memecah kebuntuan pada menit ke-40 melalui kerja sama Marc Klok dengan Uilliam Barros. Umpan Klok berhasil diselesaikan Barros menjadi gol yang mengubah skor menjadi 1-0 untuk tuan rumah.

Pada babak kedua, Persib hampir menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat kemelut di kotak penalti, tetapi upaya Barros bisa dihalau bek Semen Padang.

Hingga menit ke-73, tempo permainan kedua tim cenderung menurun. Pada menit ke-80, Semen Padang mencoba meningkatkan intensitas serangan, namun pertahanan rapat Persib meredamnya.

Persib kemudian menggandakan kedudukan dari tendangan Febri Hariyadi yang gagal dihalau kiper lawan. Persib pun menutup laga ini dengan 2-0.

Susunan pemain Persib vs Semen Padang:

Persib: Teja Paku Alam, Julio Cesar, Kakang Rudianto, Beckham Putra, Luciano Guaycochea, Wiliam Marcilio, Marc Klok (C), Patricio Matricardi, Frans Putros, Uilliam Barros, Berguinho.

Cadangan: Muhammad Rhaka, Fitrah Maulana, Robi Darwis, Dedi Kusnandar, Henhen Herdiana, Febri Hariyadi, Adam Alis, Zalnando, Hamra Hehanussa, Rezaldi Hehanussa, Saddil Ramdani.

Semen Padang: Arthur Augusto (PG), Leo Guntara, Carlos Filipe, Cornelius Ezekiel Stewart, Bruno Gomes, Firman Juliansyah, Herwin Tri, Angelo Rafael, Zidane Pramudya, Alhassan Wakaso, Rosad Setiawan (C).

Cadangan: Teguh Amiruddin, Abrizal Umanilo, Muhamad Ridwan, Hamdi Sula, Febrian Tri Yanto, Ripal Wahyudi, Antonius Florido, Armando Obet, Irsyad Maulana.