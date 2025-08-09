Fakta-fakta Menarik Pertandingan Persib vs Semen Padang FC

Persib vs Semen Padang di BRI Super League 2025/26: Persib ingin mempertahankan gelar di kandang, sementara Semen Padang berambisi bangkit dengan motivasi bonus besar.

Bisnis.com, JAKARTA - Persib Bandung menjamu Semen Padang FC pada pekan pertama BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (9/8/2025) pukul 15.30 WIB.

Sebagai juara bertahan, Persib berharap bisa memulai musim dengan kemenangan di kandang sendiri setelah menjalani pra musim yang padat dan persiapan matang dari pelatih Bojan Hodak.

Tim Maung Bandung masih fokus memperbaiki lini depan dan memperkuat pertahanan dengan hadirnya beberapa pemain baru, terutama bek dan gelandang yang masih perlu menyesuaikan diri secara taktik dan kekompakan.

Persib mempunyai sejumlah kendala cedera yang harus diwaspadai. Pelatih Hodak yakin performa tim akan meningkat seiring berjalanannya kompetisi.

Pemain muda seperti Beckham Putra Nugraha juga menegaskan bahwa fokus utama tim adalah memperkuat komunikasi dan kerja sama internal tanpa terlalu memikirkan kekuatan lawan.

Sementara itu, Semen Padang datang dengan semangat tinggi. Pelatih Eduardo Almeida membawa 22 pemain yang siap secara fisik dan mental untuk menghadapi Persib. Manajemen Semen Padang bahkan menyiapkan bonus besar sebesar Rp300 juta bagi pemain yang mampu mengalahkan sang juara bertahan, sebagai motivasi tambahan agar tim tampil maksimal di pertandingan pembuka mereka.

Pertemuan kedua tim ini menjadi laga yang menarik untuk disaksikan karena Persib berambisi mempertahankan gelar juara, sedangkan Semen Padang ingin membuktikan kualitas mereka dan memulai kebangkitan musim baru dengan hasil positif. Laga ini juga menjadi ujian awal bagi Persib dalam menggunakan strategi baru dan menyesuaikan diri dengan komposisi pemain yang berubah.

Berikut Fakta Menarik Pertandingan Persib vs Semen Padang FC

1. Persib Unggul Head to Head

Menjamu Semen Padang di Bandung, Persib memiliki satu keunggulan mutlak. Pangeran Biru tak pernah kalah dari tujuh pertemuan terakhir.

Persib Bandung memenangi dua laga baik kandang maupun tandang. Sisa lima laga lainnya berujung imbang.

2. Semen Padang Unbeaten dalam 6 Laga Terakhir

Meski tidak diunggulkan, Semen Padang ternyata membawa catatan menarik. Empat kemenangan dan dua kali imbang pada enam laga terakhir musim lalu jadi modal apik.

Menariknya, dua kemenangan di antaranya didapat saat mereka melakoni laga tandang. Tidak tanggung-tanggung, Semen Padang mendulang tiga poin atas Persija Jakarta dan Arema FC, bahkan tanpa kebobolan.

3. Hasil Pra Musim Meragukan

Persib Bandung menjalani serangkaian laga uji coba, termasuk Piala Presiden 2025. Sayangnya, cuma satu kemenangan yang didapat anak asuh Bojan Hodak dari tiga pertandingan.

Sementara itu, Semen Padang tak lebih baik. Bertanding melawan Negeri Sembilan pada 21 Juli kemarin, mereka takluk 0-3.