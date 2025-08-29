Bisnis Indonesia Premium
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persis: Head to Head, Susunan Pemain

Berikut prediksi skor Bhayangkara FC vs Persis Solo dalam lanjutan Super League 2025-2026.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 12:35
Prediksi skor Bhayangkara FC vs Persis Solo dalam lanjutan Super League 2025-2026 / Persis.co.id
Prediksi skor Bhayangkara FC vs Persis Solo dalam lanjutan Super League 2025-2026 / Persis.co.id
Ringkasan Berita
  • Persis Solo diprediksi akan memenangkan pertandingan melawan Bhayangkara FC meskipun bermain sebagai tim tamu, berkat performa yang lebih stabil dan catatan head-to-head yang lebih baik.
  • Bhayangkara FC belum mencatat kemenangan di Super League 2025-2026, sementara Persis Solo sudah meraih satu kemenangan dan satu hasil imbang dari tiga pertandingan.
  • Susunan pemain Bhayangkara FC dan Persis Solo menunjukkan kekuatan yang seimbang, dengan Bhayangkara mengandalkan pemain lokal dan Persis mengandalkan pilar asing.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Duel Bhayangkara FC vs Persis Solo digelar dalam lanjutan Super League 2025-2026. Prediksi skor mengunggulkan Persis menang.

Bhayangkara FC menghadapi Persis Solo dalam pekan keempat Super League 2025-2026 di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (28/8/2025) sore.

Pada pekan lalu, Bhayangkara FC takluk 1-2 dari Arema FC. Hasil itu merupakan kekalahan kedua bagi The Guardian musim ini.

Sejauh ini, tim promosi Super League itu belum mencatat kemenangan, dengan rincian 2 kali kalah dan 1 kali imbang.

Di kubu tim tamu, Persis Solo juga tampil kurang memuaskan. Laskar Sambernyawa bermain imbang 2-2 saat bertandang ke markas PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Meski begitu, Persis sudah meraih kemenangan pada pekan pertama saat menekuk Madura United dengan skor 2-1.

Dari materi pemain, kedua tim terbilang cukup berimbang. Bhayangkara FC punya pemain yang loyal seperti Awan Setho, Putu Gede, dan Sani Rizki.

Adapun Persis mengandalkan pilar-pilar asing seperti Sho Yamamoto, Kodai Tanaka, dan Gervane Kastaneer.

Bentrokan terakhir Bhayangkara FC vs Persis terjadi pada 30 April 2025. Saat itu, Persis menang tipis 1-0 berkat gol Alexis Messidoro.

Dalam 4 pertandingan sejauh ini, Persis mendominasi dengan 3 kemenangan dan 1 kali kalah.

Laga kali ini diprediksi akan kembali dimenangi oleh Persis Solo meski berstatus tim tamu.

Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persis

Bhayangkara FC (4-2-3-1): Awan Setho; Putu Gede, Slavko Damjanovic, Leo Silva, Firza Andika; Christian Ilic, Wahyu Subo Seto; Stjepan Plazonja, Fareed Sadat, Sani Rizki; Dejan Racic.

Pelatih: Paul Munster

Persis Solo (4-3-3): Muhammad Riyandi; Gio Numberi, Cleylton Santos, Xandro Schenk, Jordy Tutuarima; Arapenta Poerba, Zulfahmi Arifin, Kodai Tanaka; Sho Yamamoto, Gervane Kastaneer, Ikhwan Tanamal.

Pelatih: Peter de Roo

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

