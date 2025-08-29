Prediksi Skor Dewa United vs Persija: Head to Head, Susunan Pemain

Berikut prediksi skor Dewa United vs Persija Jakarta dalam lanjutan Super League 2025-2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Laga Dewa United vs Persija Jakarta digelar dalam lanjutan Super League 2025-2026. Prediksi skor mengunggulkan Persija menang.

Dewa United menghadapi Persija Jakarta dalam pekan keempat Super League 2025-2026 di Stadion Banten Internasional, Jumat (28/8/2025) malam.

Pada pekan lalu, Dewa United menekuk Persik Kediri dengan skor 3-1. Kemenangan itu penting untuk membangun kepercayaan diri pemain Dewa United.

Pasalnya, Banten Warriors menelan 2 kekalahan beruntun dari Malut United (1-3) dan Semen Padang (0-2).

Meski dihuni banyak pemain top, performa Dewa United masih jauh dari memuaskan. Pemain-pemain seperti Egy Maulana Vikri dan Alex Martins yang musim lalu bersinar kini kurang terlihat.

Dewa United juga jor-joran mendatangkan pemain-pemain baru seperti Nick Kuipers, Rafael Struick, dan Edo Febriansah.

Namun, banyaknya pemain bintang justru membuat permainan Dewa United terlihat kurang stabil.

Sementara itu, tim tamu Persija Jakarta tampil lebih konsisten sejauh ini. Akan tetapi pada pekan ketiga Macan Kemayoran ditahan imbang 1-1 oleh Malut United.

Rentetan kemenangan besar atas Persita Tangerang (4-0) dan Persis Solo (3-0) harus terhenti pada pekan ketiga.

Di bawah arahan pelatih baru, Mauricio Souza, Persija yang kental nuansa Brasil tampil trengginas dan garang di lapangan.

Duel Maxwell Souza dan Allano Lima tampil apik dengan menggelontorkan total 5 gol jika dikombinasikan.

Ihwal rekor pertemuan, terakhir kali Dewa United dan Persija bentrok pada Februari 2025.

Saat itu tuan rumah Dewa United memetik kemenangan 2-1 atas Persija di Stadion Pakansari.

Dilihat lebih jauh, Dewa United dan Persija sama-sama memetik 2 kemenangan dan 1 imbang dalam 5 pertemuan terakhir.

Prediksi Susunan Pemain Dewa United vs Persija

Dewa United (4-2-3-1): Sonny Stevens; Edo Febriansyah, Cassio Scheid, Nick Kuipers, Wahyu Prasetyo; Hugo Gomes, Ricky Kambuaya; Rafael Struick, Alexis Messidoro, Taisei Marukawa; Alex Martins.

Pelatih: Jan Olde Riekerink

Persija Jakarta (4-3-3): Eduardo Carlos; Alan Cardoso, Jordi Amat, Rizky Ridho, Nico Alfriyanto; Basty Sousa, Gustavo Franca, Fabio Silva; Allano Lima, Maxwell Souza, Arlyansyah Abdulmannan.

Pelatih: Mauricio Souza