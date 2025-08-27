Bisnis Indonesia Premium
Prediksi Skor Grimsby Town vs Manchester United 28 Agustus, Susunan Pemain

Manchester United akan menghadapi Grimsby Town di Piala Liga Inggris pada 28 Agustus 2025. Amorim diprediksi memainkan Sesko sejak awal. Prediksi skor 0-2.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 15:31
Pemain Manchester United, Benjamin Sesko dan Casemiro. Manchester United akan tandang ke markas Grimsby Town di Blundel Park. Prediksi Skor Grimsby Town vs Manchester United 28 Agustus, Susunan Pemain. /Reuters-Jason Cairnduff
Pemain Manchester United, Benjamin Sesko dan Casemiro. Manchester United akan tandang ke markas Grimsby Town di Blundel Park. Prediksi Skor Grimsby Town vs Manchester United 28 Agustus, Susunan Pemain. /Reuters-Jason Cairnduff

Bisnis.com, JAKARTA - Manchester United akan tandang ke markas Grimsby Town di Blundel Park, Kamis (28/8/2025) dini hari, dalam putaran kedua Piala Liga Inggris.

Manchester United yang diasuh Ruben Amorim belum bisa menemukan performa terbaiknya dalam dua pertandingan Liga Inggris meski sudah menghabiskan ratusan juta euro untuk mendatangkan sejumlah pemain seperti Benjamin Sesko.

Manchester United cuma meraih satu kali imbang dan sekali kalah saat melawan Arsenal dan Fulham.

Melawan Grimsby Town, Amorim diprediksi akan memainkan Sesko dari menit awal setelah dalam dua pekan selalu memulai laga dari bangku cadangan.

Sesko diperkirakan bakal menjadi ujung tombak disokong oleh Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha. Sementara itu Mason Mount akan duduk di bangku cadangan. 

Sejumlah pemain yang duduk di bangku cadangan di dua laga awal seperti Andre Onana, Kobie Mainoo, dan Harry Maguire diprediksi bakal main.

Melihat komposisi pemain, Manchester United diprediksi akan meraih kemenangan perdananya di musim ini.

Sekadar informasi, pertemuan kedua tim terakhir kali pada 17 Maret 1948, saat itu Grimsby berhasil menahan imbang Manchester United.

Prediksi susunan pemain Grimsby Town vs Manchester United:

Grimsby predicted lineup vs. Man Utd (4-5-1):

Pym; Warren, Rodgers, McJannet, Staunton; Amaluzor, Turi, McEachran, Khouri, Burns; Kabia

Man Utd predicted lineup vs. Grimsby (3-4-2-1):

Onana; Fredricson, Maguire, Heaven; Amad, Mainoo, Ugarte, Dalot; Fernandes, Zirkzee; Šeško

Head to head Grimsby Town vs Manchester United:

14 Nov 1936 Grimsby Town vs Manchester United 6-2 League Division One
20 Mar 1937 Manchester United vs Grimsby Town 1-1 League Division One
10 Sep 1938 Grimsby Town vs Manchester United 1-0 League Division One
14 Jan 1939 Manchester United vs Grimsby Town 3-1 League Division One
31 Aug 1946 Manchester United vs Grimsby Town 2-1 League Division One
28 Dec 1946 Grimsby Town vs Manchester United 0-0 League Division One
11 Oct 1947 Manchester United vs Grimsby Town 3-4 League Division One
17 Mar 1948 Grimsby Town vs Manchester United 1-1 League Division One

Prediksi Skor Grimsby Town vs Manchester United 28 Agustus:

Skor Grimsby Town vs Manchester United 0-2

Skor Grimsby Town vs Manchester United 0-1

Skor Grimsby Town vs Manchester United 1-2

