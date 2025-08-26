Bisnis Indonesia Premium
Jack Grealish Ungkap Alasan Dirinya Pindah ke Everton

Jack Grealish menyebut pertemuan dengan pelatih David Moyes dan atmosfer klub menjadi faktor kunci keputusannya pindah ke Everton.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 18:26
Pemain Everton, Jack Grealish./ REUTERS-Peter Powell
Pemain Everton, Jack Grealish./ REUTERS-Peter Powell

Bisnis.com, JAKARTA -

Bisnis.com, JAKARTA - Jack Grealish mengungkapkan bahwa dirinya sempat kehilangan gairah terhadap sepak bola selama dua tahun terakhir di Manchester City, sebelum akhirnya menemukan kembali semangat bermain usai bergabung dengan Everton di musim 2025/2026.

"Saya ingin datang ke sini untuk kembali menikmati sepak bola," kata Grealish seperti dikutip Manchester Evening News di Jakarta, Selasa.

"Mungkin dalam dua tahun terakhir, saya tidak benar-benar menikmatinya seperti yang seharusnya. Keluarga saya bahkan menyadarinya di rumah," katanya dalam wawancara usai debutnya bersama Everton.

Grealish yang musim lalu hanya mencatatkan tujuh kali starter di Liga Inggris bersama Manchester City, akhirnya dipinjamkan ke Everton untuk satu musim penuh. Dalam laga pembuka Liga Inggris 2025/2026, ia langsung memberikan dua asis dalam kemenangan 2-0 Everton atas Brighton.

Meski tidak menyalahkan siapa pun atas kondisinya selama di City, Grealish menyebut bahwa hilangnya rasa antusias saat hari pertandingan menjadi salah satu tanda dirinya butuh perubahan suasana. Ia ingin kembali merasakan semangat yang dulu membuatnya jatuh cinta pada sepak bola.

"Saya sangat mencintai sepak bola, dan saya ingin kembali memiliki perasaan itu, bangun pagi di hari pertandingan dengan rasa tak sabar untuk bermain. Hari ini, saya merasakannya lagi. Semoga performa saya mencerminkan itu," ujarnya.

Mengenai masa lalunya di Manchester City, Grealish tidak menampik bahwa ia tetap menghargai empat tahun yang penuh prestasi. Bersama The Citizens, ia meraih sejumlah trofi bergengsi, meski perannya semakin tersisih oleh persaingan di lini depan.

"Saya sangat mencintai waktu saya di Man City. Saya meraih banyak gelar dan memiliki kenangan indah. Tapi musim panas ini, saya merasa waktunya tepat untuk pindah," tuturnya.

Pemain internasional Inggris itu juga mengungkapkan bahwa pertemuan awal via FaceTime dengan pelatih Everton David Moyes menjadi faktor kunci dalam keputusannya memilih The Toffees sebagai pelabuhan baru. Ia menyebut atmosfer stadion dan sambutan fans sebagai pengalaman luar biasa.

Grealish saat ini bermain di Everton dengan status pinjaman selama semusim, dan kontraknya disertai opsi pembelian permanen senilai 50 juta poundsterling pada akhir musim.

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Share
Berita Terbaru

Pelatih Persija, Mauricio Souza Dukung Penuh Pemanggilan Dony dan Hannan ke Timnas
Bola Indonesia
4 jam yang lalu

Pelatih Persija, Mauricio Souza Dukung Penuh Pemanggilan Dony dan Hannan ke Timnas

Jojo Ungkap Perbedaan Suasana Antara Kejuaraan Dunia 2025 dengan Olimpiade Paris
Aneka Sport
4 jam yang lalu

Jojo Ungkap Perbedaan Suasana Antara Kejuaraan Dunia 2025 dengan Olimpiade Paris

Head to Head Bhayangkara Presisi Vs Persis, Tim Tamu Masih Unggul
Bola Indonesia
4 jam yang lalu

Head to Head Bhayangkara Presisi Vs Persis, Tim Tamu Masih Unggul

Puja Puji dari Van Dijk dan Slot untuk Performa Rio Ngumoha
Liga Inggris
5 jam yang lalu

Puja Puji dari Van Dijk dan Slot untuk Performa Rio Ngumoha

Vanenburg Rombak Skuad Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026
Bola Indonesia
5 jam yang lalu

Vanenburg Rombak Skuad Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026

