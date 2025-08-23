Prediksi Skor Manchester City vs Tottenham: Head to Head, Susunan Pemain

Manchester City diprediksi menang atas Tottenham dalam lanjutan Liga Inggris 2025-2026 di Etihad. Meski kedua tim dilanda cedera, City unggul dalam prediksi skor.

Bisnis.com, JAKARTA - Big match Manchester City vs Tottenham Hotspur digelar dalam lanjutan Liga Inggris 2025-2026. Prediksi skor mengunggulkan Manchester City menang.

Manchester City akan menghadapi Tottenham Hotspur pada pekan kedua Liga Inggris 2025-2026 di Stadion Etihad, Sabtu (23/6/2025) malam.

Manchester City dan Tottenham mengawali musim Liga Inggris 2025-2026 dengan kemenangan yang meyakinkan.

The Citizens menggebuk Wolverhampton Wanderers (Wolves) dengan skor 4-0, sedangkan Spurs menjegal Burnley dengan 3 gol tanpa balas.

Striker Manchester City Erling Haaland menunjukkan ketajamannya dengan mencetak 2 gol ke gawang Wolves.

Gelandang anyar Manchester City Tijjani Reijnders juga tampil memukau dalam debutnya di Liga Inggris.

Reijnders mencetak satu gol dan satu assist yang membuatnya dipuji setinggi langit oleh manajer Manchester City Pep Guardiola.

Akan tetapi Manchester City harus menghadapi masalah kebugaran beberapa pemainnya. Phil Foden, Rodri, dan Josko Gvardiol absen pada laga pertama dan kini masih dipantau kondisinya.

Gelandang Mateo Kovacic dipastikan absen hingga September lantaran cedera Achilles. Sementara itu, Savinho berkutat dengan masalah kebugaran pada laga pekan pertama.

Di sisi lain, Tottenham memulai era baru di era kepemimpinan Thomas Frank dengan catatan apik.

The Lilywhites tampil agresif dan efisien di depan gawang. Hal itu menjadi kunci kemenangan Tottenham atas Burnley.

Meski demikian, Tottenham dilanda badai cedera yang cukup panjang. James Maddison, Dejan Kulusevski, dan Radu Dragusin masih menepi untuk waktu yang cukup lama.

Yves Bissouma sempat dikabarkan absen karena cedera dalam sesi latihan, namun belakangan dia disebut dicoret dari skuad karena alasan kedisiplinan.

Bek kiri asal Italia Destiny Udogie belum turun sejak pramusim karena cedera, Kota Takai juga masih dalam tahap pemulihan.

Dari rekor head to head, Tottenham kerap menjadi lawan yang merepotkan bagi Manchester City.

Dalam 15 bentrokan terakhir, Manchester City hanya 6 kali menang. Lebih dari itu, dalam 4 kunjungan terakhir ke Etihad, Spurs hanya 1 kali kalah.

Musim lalu Tottenham memberikan mimpi buruk dengan mengalahkan Manchester City 2 kali dalam 3 pertemuan di semua ajang.

Tottenham menang 4-0 atas Manchester City dalam lawatan terakhir ke Etihad Stadium pada 24 November 2024.

Preview Manchester City vs Tottenham Hotspur

Manchester City: Mateo Kovacic, Rodri, dan Josko Gvardiol kemungkinan absen karena masih mengalami cedera.

Kebugaran Savinho dan Phil Foden belum 100 persen sehingga kemungkinan tak akan turun sebagai starter.

Tottenham Hotspur: Radu Dragusin, Dejan Kulusevski, James Maddison, dan Kota Takai berada di ruang perawatan cedera.

Bryan Gil, Manor Solomon, dan Destiny Udogie diprediksi masih menepi karena belum cukup bugar.

Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Tottenham Hotspur

Manchester City (4-2-3-1): James Trafford; Rayan Ait-Nouri, Ruben Dias, John Stones, Rico Lewis; Tijjani Reijnders, Nico Gonzalez; Jeremy Doku, Bernardo Silva, Oscar Bobb; Erling Haaland

Pelatih: Josep Guardiola

Tottenham Hotspur (3-4-2-1): Guglielmo Vicario; Micky van de Ven, Kevin Danso, Cristian Romero; Djed Spence, Joao Palhinha, Rodrigo Bentancur, Pedro Porro; Pape Matar Sarr, Mohammed Kudus; Richarlison.

Pelatih: Thomas Frank