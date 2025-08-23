Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prediksi Skor Manchester City vs Tottenham: Head to Head, Susunan Pemain

Manchester City diprediksi menang atas Tottenham dalam lanjutan Liga Inggris 2025-2026 di Etihad. Meski kedua tim dilanda cedera, City unggul dalam prediksi skor.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 09:00
Share
Prediksi skor Manchester City vs Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris 2025-2026 / REUTERS-Chris Radburn
Prediksi skor Manchester City vs Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris 2025-2026 / REUTERS-Chris Radburn
Ringkasan Berita
  • Manchester City dan Tottenham Hotspur sama-sama memulai musim Liga Inggris 2025-2026 dengan kemenangan meyakinkan, namun City diunggulkan menang dalam pertemuan ini.
  • Manchester City menghadapi masalah kebugaran pemain seperti Phil Foden dan Rodri, sementara Tottenham juga dilanda cedera pada pemain kunci seperti James Maddison dan Dejan Kulusevski.
  • Rekor pertemuan menunjukkan Tottenham sering merepotkan Manchester City, namun prediksi skor kali ini mengunggulkan City dengan kemenangan tipis.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Big match Manchester City vs Tottenham Hotspur digelar dalam lanjutan Liga Inggris 2025-2026. Prediksi skor mengunggulkan Manchester City menang.

Manchester City akan menghadapi Tottenham Hotspur pada pekan kedua Liga Inggris 2025-2026 di Stadion Etihad, Sabtu (23/6/2025) malam.

Manchester City dan Tottenham mengawali musim Liga Inggris 2025-2026 dengan kemenangan yang meyakinkan.

The Citizens menggebuk Wolverhampton Wanderers (Wolves) dengan skor 4-0, sedangkan Spurs menjegal Burnley dengan 3 gol tanpa balas.

Striker Manchester City Erling Haaland menunjukkan ketajamannya dengan mencetak 2 gol ke gawang Wolves.

Gelandang anyar Manchester City Tijjani Reijnders juga tampil memukau dalam debutnya di Liga Inggris.

Baca Juga

Reijnders mencetak satu gol dan satu assist yang membuatnya dipuji setinggi langit oleh manajer Manchester City Pep Guardiola.

Akan tetapi Manchester City harus menghadapi masalah kebugaran beberapa pemainnya. Phil Foden, Rodri, dan Josko Gvardiol absen pada laga pertama dan kini masih dipantau kondisinya.

Gelandang Mateo Kovacic dipastikan absen hingga September lantaran cedera Achilles. Sementara itu, Savinho berkutat dengan masalah kebugaran pada laga pekan pertama.

Di sisi lain, Tottenham memulai era baru di era kepemimpinan Thomas Frank dengan catatan apik.

The Lilywhites tampil agresif dan efisien di depan gawang. Hal itu menjadi kunci kemenangan Tottenham atas Burnley.

Meski demikian, Tottenham dilanda badai cedera yang cukup panjang. James Maddison, Dejan Kulusevski, dan Radu Dragusin masih menepi untuk waktu yang cukup lama.

Yves Bissouma sempat dikabarkan absen karena cedera dalam sesi latihan, namun belakangan dia disebut dicoret dari skuad karena alasan kedisiplinan.

Bek kiri asal Italia Destiny Udogie belum turun sejak pramusim karena cedera, Kota Takai juga masih dalam tahap pemulihan.

Dari rekor head to head, Tottenham kerap menjadi lawan yang merepotkan bagi Manchester City.

Dalam 15 bentrokan terakhir, Manchester City hanya 6 kali menang. Lebih dari itu, dalam 4 kunjungan terakhir ke Etihad, Spurs hanya 1 kali kalah.

Musim lalu Tottenham memberikan mimpi buruk dengan mengalahkan Manchester City 2 kali dalam 3 pertemuan di semua ajang.

Tottenham menang 4-0 atas Manchester City dalam lawatan terakhir ke Etihad Stadium pada 24 November 2024.

Preview Manchester City vs Tottenham Hotspur

Manchester City: Mateo Kovacic, Rodri, dan Josko Gvardiol kemungkinan absen karena masih mengalami cedera.

Kebugaran Savinho dan Phil Foden belum 100 persen sehingga kemungkinan tak akan turun sebagai starter.

Tottenham Hotspur: Radu Dragusin, Dejan Kulusevski, James Maddison, dan Kota Takai berada di ruang perawatan cedera.

Bryan Gil, Manor Solomon, dan Destiny Udogie diprediksi masih menepi karena belum cukup bugar.

Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Tottenham Hotspur

Manchester City (4-2-3-1): James Trafford; Rayan Ait-Nouri, Ruben Dias, John Stones, Rico Lewis; Tijjani Reijnders, Nico Gonzalez; Jeremy Doku, Bernardo Silva, Oscar Bobb; Erling Haaland

Pelatih: Josep Guardiola

Tottenham Hotspur (3-4-2-1): Guglielmo Vicario; Micky van de Ven, Kevin Danso, Cristian Romero; Djed Spence, Joao Palhinha, Rodrigo Bentancur, Pedro Porro; Pape Matar Sarr, Mohammed Kudus; Richarlison.

Pelatih: Thomas Frank

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Lo Kheng Hong Eyes Future Moves in BBRI Shares
Premium
1 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Eyes Future Moves in BBRI Shares

Para Pembeli Emas Antam Lebaran 10 Tahun yang Cuan & Boncos Akhir Agustus 2025
Premium
3 jam yang lalu

Para Pembeli Emas Antam Lebaran 10 Tahun yang Cuan & Boncos Akhir Agustus 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Jadwal Pekan Kedua Liga Inggris, Man City Vs Spurs, Newcastle Vs Liverpool

Jadwal Pekan Kedua Liga Inggris, Man City Vs Spurs, Newcastle Vs Liverpool

Prediksi Skor Manchester City vs Tottenham Hotspur: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Manchester City vs Tottenham Hotspur: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Newcastle Vs Liverpool, Slot Yakin Isak Tidak akan Main

Prediksi Skor Newcastle Vs Liverpool, Slot Yakin Isak Tidak akan Main

Prediksi Skor West Ham vs Chelsea 23 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor West Ham vs Chelsea 23 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor PSG vs Angers 23 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor PSG vs Angers 23 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Dewa United vs Persik 22 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Dewa United vs Persik 22 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Real Betis Ingin Gaet GOAT Antony Lagi dari Manchester United

Real Betis Ingin Gaet GOAT Antony Lagi dari Manchester United

Dituduh Ingkar Janji dan Menahan Alexander Isak, Newcastle United Rilis Pernyataan Resmi

Dituduh Ingkar Janji dan Menahan Alexander Isak, Newcastle United Rilis Pernyataan Resmi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

F1 Powerboat Danau Toba dan Aquabike, Menteri Dito Harap Pacu Pariwisata
Aneka Sport
10 menit yang lalu

F1 Powerboat Danau Toba dan Aquabike, Menteri Dito Harap Pacu Pariwisata

Prediksi Skor Manchester City vs Tottenham: Head to Head, Susunan Pemain
Liga Inggris
1 jam yang lalu

Prediksi Skor Manchester City vs Tottenham: Head to Head, Susunan Pemain

Juara Boston Marathon Pertama dari Jepang Yuki Kawauchi Ramaikan Maybank Marathon 2025
Aneka Sport
12 jam yang lalu

Juara Boston Marathon Pertama dari Jepang Yuki Kawauchi Ramaikan Maybank Marathon 2025

Prediksi Skor Newcastle Vs Liverpool, Slot Yakin Isak Tidak akan Main
Liga Inggris
13 jam yang lalu

Prediksi Skor Newcastle Vs Liverpool, Slot Yakin Isak Tidak akan Main

Hasil Dewa United Vs Persik, Banten Warriors Bekuk Macan Putih di BIS
Bola Indonesia
13 jam yang lalu

Hasil Dewa United Vs Persik, Banten Warriors Bekuk Macan Putih di BIS

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor West Ham vs Chelsea 23 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

2

Prediksi Skor Dewa United vs Persik 22 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Prediksi Skor Munchen Vs Leipzig 23 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

4

Prediksi Skor PSG vs Angers 23 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

5

Hasil Dewa United vs Persik, Gol Messidoro-Marukawa Bawa Tim Rumah Unggul

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Penyaluran Kredit Alsintan Rp30,73 Miliar ke 43 Debitur
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor West Ham vs Chelsea 23 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

2

Prediksi Skor Dewa United vs Persik 22 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Prediksi Skor Munchen Vs Leipzig 23 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

4

Prediksi Skor PSG vs Angers 23 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

5

Hasil Dewa United vs Persik, Gol Messidoro-Marukawa Bawa Tim Rumah Unggul