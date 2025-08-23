Prediksi Skor PSBS vs Persis: Head to Head, Susunan Pemain

Bisnis.com, JAKARTA - Duel PSBS Biak vs Persis Solo akan digelar dalam lanjutan Super League 2025-2026. Prediksi skor mengunggulkan Persis menang.

PSBS Biak menghadapi Persis Solo pada pekan ketiga Super League 2025-2026 di Stadion Maguwoharjo, Sabtu (23/8/2025) sore.

PSBS belum menunjukkan performa apik dalam 2 laga awal Super League 2025-2026. Walhasil PSBS pun harus berkutat di papan bawah.

Tim Badai Pasifik kalah 1-4 dari Arema FC pada pekan perdana, sebelum tumbang 0-1 dari Borneo FC.

Kondisi mental pemain menjadi masalah setelah menelan kekalahan beruntun dengan kebobolan 5 gol.

Hasil buruk itu menjadi noda hitam bagi PSBS jelang laga kontra Persis malam hari ini.

Tim tamu Persis Solo dalam kondisi yang sedikit lebih baik. Persis setidaknya sudah membukukan kemenangan musim ini.

Laskar Sambernyawa mengawali Super League dengan kemenangan 2-1 di markas Madura United.

Akan tetapi, Persis justru kalah telak 0-3 ketika menjamu Persija Jakarta pada pekan kedua.

Persis memiliki materi pemain yang terbilang lebih mumpuni daripada PSBS. Kapten Persis, Sho Yamamoto, juga sudah bisa kembali bermain setelah menjalani hukuman kartu merah.

Ihwal rekor pertemuan, PSBS dan Persis sudah bertemu 4 kali, 2 di antaranya saat bentrok di kasta kedua.

Musim lalu di Liga 1, Persis mengalahkan PSBS dengan skor 2-0 dalam laga tandang. Sementara saat berlaga di Stadion Manahan Solo, Persis ditahan imbang 1-1 oleh PSBS.

Prediksi Susunan Pemain PSBS vs Persis

PSBS (4-3-3): Manuel Kadu; George Brown, Sandro Embalo, Kevin Lopez, Nurhidayat Haris; Eduardo Barbosa, Luquinhas, Andre Oktaviansyah; Ruyery Blanco, Mohcine Hassan, Yano Putra.

Pelatih: Divaldo Alves

Persis (4-3-3): Muhamad Riyandi; Gio Numberi, Jose Cleyton, Xandro Schenk, Jordy Tutuarima; Zulfahmi Arifin, Adriano Castanheira, Sidik Saimima; Gervane Kastaneer, Kodai Tanaka, Sho Yamamoto.

Pelatih: Peter de Roo

Head to Head PSBS vs Persis

11/5/2025: PSBS 0-2 Persis

16/12/2024: Persis 1-1 PSBS

9/10/2019: Persis 3-0 PSBS

8/8/2019: PSBS 0-1 Persis

Prediksi Skor PSBS vs Persis

PSBS tak terlalu diunggulkan lantaran laga kandang ini digelar jauh dari homebase mereka. Di sisi lain, Persis justru lebih dekat dari Stadion Maguwoharjo. Melihat penampilan kedua tim sejauh ini, Persis lebih diunggulkan meraih 3 poin.

Prediksi: