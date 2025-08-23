Bisnis Indonesia Premium
Prediksi Skor Persija vs Malut United: Head to Head, Susunan Pemain

Berikut prediksi skor Persija vs Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 10:27
Prediksi skor Persija vs Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026 / Persija.id
Prediksi skor Persija vs Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026 / Persija.id
Ringkasan Berita
  • Persija Jakarta diunggulkan untuk menang melawan Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026, dengan prediksi skor 2-0 atau 2-1.
  • Persija memimpin klasemen sementara setelah memenangkan dua laga awal tanpa kebobolan, sementara Malut United mengumpulkan empat poin dari satu kemenangan dan satu imbang.
  • Susunan pemain Persija menggunakan formasi 4-3-3, sedangkan Malut United menggunakan formasi 4-2-3-1, dengan kedua tim diperkuat pemain lokal dan asing berpengalaman.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Duel Persija Jakarta vs Malut United digelar dalam lanjutan Super League 2025-2026. Prediksi skor mengunggulkan Persija menang.

Persija Jakarta akan menghadapi Malut United dalam pekan ketiga Super League 2025-2026 di Jakarta International Stadium, Sabtu (22/8/2025) sore.

Tuan rumah Macan Kemayoran berbekal catatan positif dalam 2 laga pertama Super League musim ini.

Persija kini memuncaki klasemen sementara berkat menyapu bersih 2 laga dengan kemenangan.

Tak hanya itu, Persija juga sukses menggelontorkan 7 gol tanpa kebobolan dalam pekan-pekan awal.

Pada pekan pertama Persija membekuk 4-0 Persita Tangerang saat bermain kandang. Adapun pada pekan kedua Persija pesta 3 gol ke gawang Persis Solo.

Sementara itu Malut United tak bisa dipandang sebelah mata. Tim peringkat 3 Liga 1 musim lalu itu mengumpulkan 4 poin hasil dari 1 kali menang dan 1 kali imbang.

Laskar Kie Raha menang 3-1 atas Dewa United dalam partai pembuka, sebelum bermain imbang 3-3 kontra Bali United.

Malut United musim ini diperkuat pemain-pemain asing yang telah berhasil mengantarkan Persib Bandung menjadi juara Liga 1 musim lalu.

Malut United juga punya pemain-pemain lokal berlabel Timnas Indonesia seperti Yakob Sayuri dan Yance Sayuri.

Soal rekor pertemuan, musim lalu Persija lebih unggul atas Malut United.

Dalam 2 bentrokan di Liga 1 2024-2025, Persija ditahan imbang 0-0 di Jakarta. Sebelum itu, Persija memetik kemenangan 1-0 saat bertandang ke markas Malut United.

Prediksi Susunan Pemain Persija vs Malut United

Persija Jakarta (4-3-3): Carlos Eduardo: Ilham Rio Fahmi, Jordi Amat, Rizky Ridho, Alan Cardoso; Van Basty Sousa, Fabio Silva, Gustavo Franca; Arlyansyah Abdulmanan, Maxwell, Bruno Tubarao.

Pelatih: Mauricio Souza

Malut United (4-2-3-1): Alan Jose; Igor Inocencio, Syafrudin Tahar, Gustavo Franca, Yance Sayuri; Wbeymar Angulo, Tri Setiawan; Ciro Alves, Tyronne del Pino, Yakob Sayuri; David da Silva.

Pelatih: Hendri Susilo

Head to Head Persija vs Malut United

  • 23/5/2025: Persija 0-0 Malut United
  • 28/12/2024: Malut United 0-1 Persija

Prediksi Skor Persija vs Malut United

Persija diprediksi mampu melanjutkan tren tak terkalahkan saat menjamu Malut United. Dengan modal dukungan penuh dari Jakmania, Macan Kemayoran diunggulkan setidaknya memetik 1 poin pada laga ini.

Prediksi:

  • Persija 2-0 Malut United
  • Persija 2-1 Malut United
  • Persija 1-1 Malut United

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti


