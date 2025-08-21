Bisnis Indonesia Premium
Jadwal Super League Pekan 3: Persija vs Malut United, Persebaya vs Bali United

Jadwal Super League pekan 3: Persija vs Malut United dan Persebaya vs Bali United digelar 22-24 Agustus 2025. Saksikan laga seru akhir pekan ini!
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti
Kamis, 21 Agustus 2025 | 09:37
Jadwal Super League 2025-2026 pekan ketiga, ada Persija vs Malut United dan Persebaya vs Bali United / ILeague.
Jadwal Super League 2025-2026 pekan ketiga, ada Persija vs Malut United dan Persebaya vs Bali United / ILeague.
Ringkasan Berita
  • Pekan ketiga Super League 2025-2026 akan berlangsung dari Jumat (22/8/2025) hingga Minggu (24/8/2025) dengan sejumlah pertandingan menarik.
  • Big match antara Persija Jakarta vs Malut United dan Persebaya Surabaya vs Bali United akan digelar pada Sabtu (23/8/2025).
  • Pekan ini akan ditutup dengan pertandingan Madura United vs Persita Tangerang pada Minggu malam.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Super League 2025-2026 pekan ketiga dimainkan akhir minggu ini. Ada big match Persija Jakarta vs Malut United dan Persebaya Surabaya vs Bali United.

Pekan ketiga Super League 2025-2026 akan digelar mulai besok, Jumat (22/8/2025) sore hingga Minggu (24/8/2025).

Jadwal Super League 2025-2026 pekan ini dimulai dengan 2 laga bersamaan yakni Arema FC vs Bhayangkara FC dan Semen Padang vs PSM Makassar.

Kemudian pada Jumat malam ada Dewa United vs Persik Kediri yang akan digelar di Banten International Stadium (BIS).

Selanjutnya, pada Sabtu (23/8/2025) juga akan ada 3 pertandingan yang dimainkan sejak sore hingga malam.

Pada Sabtu sore ada Persija Jakarta vs Malut United dan PSBS Biak vs Persis Solo. Saat ini Persija di puncak klasemen berkat 2 kemenangan beruntun. Namun kali ini Persija akan menghadapi Malut United yang juga belum terkalahkan.

Duel sengit lainnya tersaji dalam laga Persebaya Surabaya vs Bali United pada Sabtu malam.

Kedua tim masih mencari bentuk permainan terbaik musim ini di bawah arahan pelatih yang baru.

Pekan ketiga Super League akan ditutup pada Minggu malam. Ada tiga pertandingan yang akan digelar pada hari itu.

Borneo FC vs Persijap Jepara dan PSIM Yogyakarta vs Persib Bandung digelar pada Minggu sore.

Sedangkan laga Madura United vs Persita Tangerang akan digelar sebagai partai penutup Minggu malam.

Berikut jadwal Super League 2025-2026:

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

