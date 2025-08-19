Bali United Gaet Eks Rekan Calvin Verdonk di NEC Nijmegen

Bali United rekrut Jordy Bruijn, eks pemain NEC Nijmegen, untuk perkuat tim di BRI Super League. Bruijn diharapkan cepat adaptasi dan tingkatkan performa tim.

Bisnis.com, JAKARTA - Bali United mendatangkan pemain asing anyar Jordy Bruijn yang sebelumnya berlaga di kompetisi kasta teratas liga di Belanda, Eredivisie untuk memperkuat musim kompetisi tanah air BRI Super League.

“Kami rekrut selama dua musim mendatang,” kata Chief Executive Officer (CEO) Bali United Yabes Tanuri di Gianyar, Bali, Selasa.

Kehadiran pemain berusia 29 tahun itu setelah manajemen melakukan komunikasi intensif terkait proses rekrutmen baru itu dengan sang pelatih kepala Bali United, Johnny Jansen.

Ia berharap gelandang serang itu tidak butuh waktu yang lama untuk beradaptasi apalagi berasal dari negara yang sama dengan Johnny Jansen.

Berdasarkan data dari klub yang bermarkas di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar itu Jordy Bruijn adalah jebolan dari Ajax Youth dan bermain di berbagai kelompok usia muda hingga dipanggil membela Tim Nasional (Timnas) Belanda U-18.

Ia pernah bergabung dengan sejumlah tim profesional di antaranya Heracles Almelo, Heerenveen hingga tim NEC Nijmegen.

Di klub Nijmegen, ia juga bertemu dengan bek kiri Timnas Indonesia saat ini yaitu Calvin Verdonk.

Gelandang dengan tinggi 171 centimeter itu juga pernah bermain di Lebanon yakni Safa Beirut FC pada tahun 2023.

Dari 99 pertandingan di Eredivisie, Jordy mengemas 10 gol dan 11 assist dari tiga tim asal Belanda yang dibelanya sepanjang kariernya.

Dengan demikian, saat ini klub dengan julukan Serdadu Tridatu itu memiliki empat orang pemain jebolan Eredivisie yakni Jordy, Mike Hauptmijer, Thijmen Goppel, dan Tim Receveur.

Saat ini, sudah ada delapan pemain asing selain empat pemain di atas yaknj Boris Kopitovic, Brandon Wilson, Joao Ferrari, dan Mirza Mustafic.

Yabes berharap Jordy dapat berkontribusi positif kepada klub menjalani 32 sisa pertandingan Super League 2025/2026 dan musim selanjutnya agar mengembalikan performa tim kembali ke papas atas klasemen.