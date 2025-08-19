Perjuangan Dimulai, Ini Jadwal Indonesia di Kejuaraan Dunia Bola Voli Putra U-21 2025

Tim voli putra Indonesia U-21 akan berlaga di Kejuaraan Dunia 2025 di China mulai 21 Agustus, menghadapi Italia, Tunisia, Ukraina, Argentina, dan Prancis.

Bisnis.com, JAKARTA - Tim nasional bola voli putra Indonesia U-21 bersiap untuk memulai perjuangan pada ajang Kejuaraan Bola Voli Dunia Putra Dunia U-21 2025 di China mulai 21 Agustus mendatang.

Berdasarkan keterangan tertulis Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) yang dikutip di Jakarta, Selasa, Tim Merah Putih akan menghadapi sejumlah lawan dari Eropa, Afrika, dan Amerika Latin yang tergabung di grup D seperti Italia, Tunisia, Ukraina, Prancis, dan Argentina.

Pelatih Anwar Sadat telah mempersiapkan 12 nama yang siap tempur dalam ajang bergengsi itu yaitu Muhammad Darda, Dawuda Alahimsalam, Hillarius Galang Bryantama, Pajar Pamungkas, Zaki Hasan.

Kemudian, Raihan Rizky Attorif, Muhammad Reyhan, Bagas Wijanarko, Muhammad Haikal, Agustino, Krisna, dan Imam Ahmad Faisal.

Muhammad Darda dan kawan-kawan akan berjuang merebut tiket ke fase gugur melalui sistem round robin. Mereka akan mengawali laga melawan Italia, kemudian bertemu Tunisia, Ukraina, Argentina, dan Prancis.

Indonesia harus merebut peringkat empat teratas untuk mengamankan tempat pada babak berikutnya di 16 besar.

Jika perjuangan pada babak grup berakhir di peringkat kelima atau keenam maka akan dilanjutkan ke babak playoff untuk menentukan posisi 17 hingga ke-24.

Jadwal Indonesia di Kejuaraan Dunia Bola Voli Putra U-21 2025:

- Kamis (21/8): Indonesia lawan Italia

- Jumat (22/8): Indonesia lawan Tunisia

- Sabtu (23/8): Indonesia lawan Ukraina

- Senin (25/8): Indonesia lawan Argentina

- Selasa (26/8): Indonesia lawan Prancis