Lolos Tes Medis, Megawati Bersiap Debut Bersama Manisa BBSK di Liga Voli Turki

Megawati Hangestri Pertiwi, atlet voli Indonesia, siap debut bersama Manisa BBSK di Liga Voli Turki 2025-2026 setelah lulus tes medis.

Bisnis.com, JAKARTA - Atlet voli putri asal Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi dipastikan siap menjalani laga pertama (debut) bersama klub Manisa BBSK di Liga Voli Turki Kadinlar 1 Ligi musim 2025-2026 setelah dinyatakan lulus tes kesehatan klub.

"Pemain kami Megawati Hangestri Pertiwi telah lulus pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Swasta Metropol dan mulai berlatih hari ini," demikian pernyataan manajemen Manisa BBSK melalui laman Instagram resmi yang dikutip di Jakarta, Selasa.

Pihak klub menyampaikan terima kasih kepada Rumah Sakit Swasta Metropol atas dukungan untuk pemeriksaan kesehatan terhadap Megawati. Setelah lulus tes kesehatan, pemain berjuluk Megatron tersebut mulai menjalani latihan dan tinggal menunggu debut di Kadinlar 1 Ligi.

Pevoli asal Jember, Jawa Timur, itu akan menjadi amunisi baru Manisa BBSK ​​dalam mengarungi musim kompetisi baru sebagai tim promosi di liga kasta kedua Turki.

Megawati akan berlaga di Turki dengan membawa prestasi gemilang. Sebelumnya, dia memperkuat klub Korea Selatan, Red Sparks, selama dua musim kompetisi di Liga Voli Korea Selatan.

Pada musim keduanya, Megawati berkontribusi besar membawa tim mencapai final. Namun, Red Sparks kandas meraih gelar juara dalam laga lima putaran yang dimenangkan Pink Spiders dengan skor laga (3-2).

Setelah kandas di partai pamungkas, Megawati memutuskan tidak melanjutkan kontrak bersama Red Sparks, meskipun manajemen tim memintanya bertahan satu musim lagi.

Megawati kemudian bergabung dengan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia di final four Proliga 2025, namun kondisinya yang belum pulih total membuatnya tidak tampil optimal. Dia melakoni beberapa laga namun gagal membantu tim ke grand final.

Pevoli berusia 25 tahun itu kemudian dikontrak klub Manisa BBSK dan siap berkompetisi di Turki.

Meskipun tim sudah memulai latihan sejak Juli lalu, Megawati baru bisa bergabung karena membela timnas voli Indonesia berlaga pada ajang SEA V League 2025 yang berlangsung di Thailand dan Vietnam.