Hasil Indonesia Vs Mali U17 Babak Pertama, Seru! Garuda Muda Tertinggal Tipis

Indonesia U17 tertinggal tipis dari Mali di babak pertama Piala Kemerdekaan 2025. Gol Indonesia dicetak Fadli Alberto, sementara Mali unggul lewat Ballo dan Dembele.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 21:19
Ilustrasi-Sepak bola/REUTERS/Kai Pfaffenbach
Ilustrasi-Sepak bola/REUTERS/Kai Pfaffenbach

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil Indonesia vs Mali U17, timnas Garuda Muda tertinggal tipis di babak pertama Piala Kemerdekaan 2025.

Bermain di Stadion Utama Sumatra Utara, Senin (18/8/2025) malam, timnas Indonesia U17 bisa mengimbangi permainan Mali yang cepat.

Pertandingan Indonesia vs Mali langsung menarik sejak awal dimulai. Timnas Indonesia U17 memakai jersei putih-putih. Sementara Mali memakai seragam hijau-kuning.

Pertandingan kedua tim di menit-menit awal masih berimbang. Timnas Indonesia U17 bisa mengimbangi permainan cepat Mali di awal laga.

Timnas Indonesia nyaris kebobolan, namun kiper Dafa bisa menepis sundulan Ballo.

Timnas Indonesia mendapat peluang pada menit 9 tapi sundulan Putu Panji bisa ditangkap kiper Mali, Sinaba.

Hingga menit 15, timnas Indonesia bisa mengimbangi Mali dengan skor 0-0.

Kiper Dafa melakukan dua penyelamatan gemilang dengan menepis tendangan Diakite dari dalam dan luar kotak penalti. Dafa menjadi penyelamat gawang Indonesia yang digempur habis-habisan oleh Mali.

Timnas Mali berhasil unggul 1-0 berkat gol Zumadio Ballo lewat sundulan yang sempat membentur tiang terlebih dahulu. Catatan khusus untuk Bomba yang mengirim crossing dengan sangat apik.

Timnas Mali melakukan pressing hingga ke pertahanan Indonesia. Taktik ini membuat Garuda Muda tidak bisa mengembangkan permainan. 

Timnas Indonesia harus melakukan transisi cepat untuk menyerang pertahanan Mali.

Timnas Mali kembali menambah keunggulan pada menit 33 menjadi 2-0 lewat tendangan keras Seydo Dembele. Luar biasa tendangan keras dari Dembele.

Golllll. Timnas Indonesia berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 setelah Fadli Alberto menyundul bola memanfaatkan lemparan ke dalam Al Gazani.

Hingga babak pertama, timnas Indonesia masih tertinggal tipis 1-2 dari timnas Mali di babak pertama.

Susunan pemain Indonesia vs Mali U17:

Timnas Indonesia U17:

Dafa, Putu Panji, Mathew Baker, Al Gazani, Eizar, Fabio, Evandra, Nazriel Alfaro, Alberto, Dimas Adi, Mierza

Coach: Nova Arianto

Timnas Mali U17:

16 Sinaba, 2 Kone, 8 Konate, 21 Konare, 4 Berthe, 5 Siriki, 3 Diakite, 17 Traore, 10 Dembele, 9 Bomba, 11 Ballo

Coach: Adama Diefla Diallo

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

Live Hasil Indonesia Vs Mali U17, Garuda Muda Gagal Juara Piala Kemerdekaan 2025
Bola Indonesia
33 menit yang lalu

Live Hasil Indonesia Vs Mali U17, Garuda Muda Gagal Juara Piala Kemerdekaan 2025

Hasil Indonesia Vs Mali U17, Garuda Muda Ditekuk Mali di Laga Terakhir
Bola Indonesia
34 menit yang lalu

Hasil Indonesia Vs Mali U17, Garuda Muda Ditekuk Mali di Laga Terakhir

Hasil Indonesia Vs Mali U17 Babak Pertama, Seru! Garuda Muda Tertinggal Tipis
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Hasil Indonesia Vs Mali U17 Babak Pertama, Seru! Garuda Muda Tertinggal Tipis

Hasil Indonesia Vs Mali U17 18 Agustus: Timnas Dapat Peluang Cetak Gol (Menit 15)
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Hasil Indonesia Vs Mali U17 18 Agustus: Timnas Dapat Peluang Cetak Gol (Menit 15)

Prediksi Skor Leeds United vs Everton 19 Agustus, Susunan Pemain, H2H
Liga Inggris
3 jam yang lalu

Prediksi Skor Leeds United vs Everton 19 Agustus, Susunan Pemain, H2H

