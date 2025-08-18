Hasil Uzbekistan Vs Tajikisan U17, Serigala Putih Ditahan Imbang Singa Persia

Uzbekistan U17 ditahan imbang 3-3 oleh Tajikistan U17 di Piala Kemerdekaan 2025, meski sempat unggul 3-1. Pertandingan berlangsung di Sumatra Utara.

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas Uzbekistan U17 ditahan imbang Timnas Tajikistan U17 dalam laga terakhir Piala Kemerdekaan 2025.

Bertanding di Stadion Utama Sumatra Utara, Senin (18/8/2025) malam, timnas Uzbekistan yang sudah unggul 3-1 ditahan seri Tajikistan 3-3.

Timnas Uzbekistan yang sudah menelan dua kekalahan unggul terlebih dahulu pada menit ketujuh lewat Jakhongirmirzo Uktamboev.

Timnas Tajikistan yang tidak ingin malu, berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 10 menit kemudian lewat Bragimzoda Abdullo.

Tidak berselang berapa lama, Uzbekistan kembali unggul 2-1 setelah Akhrorbek Ravshanbekov di menit 26 merobek gawang Tajikistan.

Ravshanbekov mencetak brace di pertandingan ini setelah mencetak gol keduanya pada menit 34. Skor ini bertahan hingga pertandingan usai.

Masuk babak kedua, kedua tim sama-sama jual beli-serangan.

Timnas Tajikistan yang dijuluki Singa Persia berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3 pada menit 73.

Berawal dari pelanggaran terhadap pemain Tajikistan oleh bek Uzbekistan, Mamatov di dalam kotak penalti, wasit kemudian menunjuk titik putih.

Pemain Tajikistan, Odilzoda Mehrubon berhasil mengeksekusi tendangan penalti dengan kaki kirinya untuk mengubah kedudukan menjadi 2-3.

Timnas Tajikistan akhirnya bisa menyamakan kedudukan 3-3 pada menit 86.

Berawal dari blunder pemain belakang Uzbekistan di dalam kotak penalti, Nazrullo berhasil merobek gawang Dolskiy.

Hingga pertandingan usai, timnas Uzbekistan yang mendapat julukan Serigala Putih dipaksa bermain seri 3-3 oleh Tajikistan.

Hasil akhir ini membuat timnas Uzbekistan U17 tetap di posisi akhir dengan satu poin. Sementara Tajikistan ada di posisi tiga dengan dua poin.