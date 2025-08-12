Prediksi Skor Mali Vs Uzbekistan U17 12 Agustus, Susunan Pemain, Preview

Pertandingan Mali U17 vs Uzbekistan U17 di Piala Kemerdekaan 2025 pada 12 Agustus di Medan diprediksi seru. Ini prediksi skor Mali vs Uzbekistan U17.

Bisnis.com, JAKARTA - Turnamen Piala Kemerdekaan 2025 akan dibuka dengan pertandingan tim nasional Mali U17 melawan timnas Uzbekistan U17 di Stadion Utama, Medan, Sumatra Utara, Selasa (12/8/2025).

Pertandingan Mali vs Uzbekistan diprediksi bakal berjalan seru. Sekadar informasi, timnas Uzbekistan baru saja menjuarai Piala Asia U17 2025.

Timnas Uzbekistan yang diasuh Islom Ismoilov berhasil mengandaskan tuan rumah Arab Saudi dengan skor 2-0 meski bermain dengan sembilan orang pemain.

Timnas Uzbekistan di Piala Asia U17 2025 bermain sangat spartan. Tim berjuluk Serigala Putih itu meenerapkan pressing ketat, pertahanan rapat, dan serangan yang tajam selama turnamen.

Sementara itu timnas Mali merupakan juara tiga di Piala Dunia U17 2023 di Indonesia.

Dalam perebutan tempat ketiga, timnas Mali berhasil mengalahkan Argentina yang saat itu diperkuat pemain bintangnya Claudio Echeverri yang kini bermain di Manchester City.

Melihat kekuatan kedua tim, pertandingan Mali vs Uzbekistan diprediksi bakal seru dan banyak gol.

Prediksi susunan pemain Mali vs Uzbekistan:

Timnas Uzbekistan U17:

21 N. Rustamjonov, 6 M. Abdukarimov, 15 M. Musakhanov, 3 M. Khakimov, 4 M. Bakhodirkhonov, 10 M. Khabibullaev, 11 S. Sodikov, 18 A. Shukurullaev, 19 A. Erembetov, 7 S. Khasanov, 20 A. Aliev

Coach: I. Ismoilov

Prediksi Skor Mali vs Uzbekistan U17 12 Agustus:

Skor Mali vs Uzbekistan 2-3

Skor Mali vs Uzbekistan 1-1

Skor Mali vs Uzbekistan 2-2