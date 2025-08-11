Timnas Indonesia Bakal Lakoni 9 Laga Uji Coba Sebelum Turun di Piala Dunia U17

Timnas U-17 Indonesia akan menjalani 9 laga uji coba, termasuk di Piala Kemerdekaan, sebagai persiapan menuju Piala Dunia U-17 2025 di Qatar.

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas U-17 Indonesia bakal melakoni sembilan laga uji coba dengan sejumlah tim sebelum digelarnya Piala Dunia U-17 2025 di Qatar pada 3-27 November 2025.

"Kita agendakan ada sembilan kali uji coba sebelum menuju ke World Cup. Kita harap melalui berbagai uji coba tersebut, tim semakin padu dan benar-benar matang," kata pelatih Timnas U-17 Nova Arianto di Medan, Senin.

Laga uji coba untuk mematangkan tim tersebut, termasuk di antaranya pada Piala Kemerdekaan yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Batang Kuis, Deli Serdang, Sumatera Utara, 12-18 Agustus 2025.

Ia menyampaikan apresiasi kepada PSSI yang telah memfasilitasi anak-anak asuhnya mendapatkan lawan uji coba berkualitas sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Dunia U-17.

Ikut dalam Piala Kemerdekaan tersebut, kata dia, memang sudah menjadi bagian dari roadmap persiapan yang telah disusun sebelumnya.

"Kita agendakan ada sembilan kali uji coba sebelum menuju ke World Cup dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada PSSI. Kita dapat kesempatan bermain di Piala Kemerdekaan yang secara level lawan sangat baik. Ada Uzbekistan, Tajikistan, dan Mali," katanya.

Piala Kemerdekaan akan dimainkan selama kurang lebih satu pekan yang diikuti empat negara yakini Indonesia, Tajikistan, Uzbekistan, dan Mali.

Laga pertama berlangsung Selasa (12/8) antara Mali dan Uzbekistan pukul 16.30 WIB dan dilanjutkan Indonesia melawan Tajikistan pukul 19.30 WIB.

Pada hari kedua, Jumat (15/8), Tajikistan melawan Mali pukul 15.30 WIB, sementara Uzbekistan melawan Indonesia pukul 19.30 WIB.

Pada hari terakhir, Senin (18/8), Indonesia akan menutup turnamen ini dengan melawan Mali pukul 20.30 WIB. Sebelum laga ini, Uzbekistan ditantang Tajikistan pada pukul 16.00 WIB.

Tajikistan, Uzbekistan, dan Mali adalah tiga negara yang juga peserta Piala Dunia U-17 2025.

Timnas U-17 Indonesia yang sebelumnya melakukan pemusatan latihan di Bali berada di Grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia.