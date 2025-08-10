Hasil Crystal Palace vs Liverpool, Ekitike Bawa The Reds Unggul (Menit 22)

Liverpool unggul 2-1 atas Crystal Palace di Community Shield, gol Ekitike dan Frimpong. Mateta samakan skor lewat penalti. Pertandingan berlangsung di Wembley.

Bisnis.com, JAKARTA - Liverpool untuk sementara unggul atas Crystal Palace dalam perebutan gelar juara Community Shield.

Bermain di stadion Wembley, Minggu (10/8/2025) malam, pertandingan Crystal Palace vs Liverpool berlangsung menarik sejak pluit pertama dibunyikan.

Liverpool berhasil unggul cepat pada menit kelima setelah Hugo Ekitike yang melakukan cut in side melepaskan tembakan mendatar ke pojok kanan gawang tanpa bisa dihalau kiper Dean Henderson.

Tertinggal 0-1, Crystal Palace langsung mengurung pertahanan Liverpool. Namun Liverpool nyaris mencetak gol tambahan, namun peluang Cody Gakpo bisa ditepis Henderson pada menit 12.

Crystal Palace akhirnya bisa menyamakan kedudukan 1-1 pada menit 17.

Berawal dari Ismaila Sarr yang dihadang bek Liverpool, Virgil Van Dijk, wasit menunjuk titik putih.

Jean Philippe Mateta yang maju sebagai algojo sukses menaklukkan kiper Alisson Becker setelah salah menebak arahnya bola.

Liverpool kembali unggul 2-1, setelah bek baru the Reds Jeremie Frimpong membobol gawang Crystal Palace usai menusuk dari sayap kanan.

Hingga menit 22, skor Crystal Palace vs Liverpool masih 2-1.