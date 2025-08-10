Bisnis Indonesia Premium
Prediksi Skor Persija vs Persita 10 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Persija Jakarta siap menghadapi Persita Tangerang di JIS pada 10 Agustus. Pelatih Mauricio Souza menargetkan kemenangan. Ini prediksi skor Persija vs Persita.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 13:07
Pemain Persija Jakarta, Eksel Runtukahu (kanan) bersama Gustavo Franca. Persija akan melawan Persita di pekan pertama Indonesia Super League. Prediksi Skor Persija vs Persita 10 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview/Antara
Pemain Persija Jakarta, Eksel Runtukahu (kanan) bersama Gustavo Franca. Persija akan melawan Persita di pekan pertama Indonesia Super League. Prediksi Skor Persija vs Persita 10 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview/Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena sudah tidak sabar melawan mantan tim asuhannya, Persija Jakarta di Jakarta International Stadium.

Persita akan melawat ke kandang Persija dalam pekan pertama Indonesia Super League, pada Minggu (10/8).

"Saya benar-benar fokus, tidak sabar untuk memulai pertandingan besok, untuk membantu para pemain saya, dan juga untuk melakukan yang terbaik untuk membantu mereka memenangi Liga 1," ujar Carlos Pena.

Persita kini diperkuat penyerang timnas Indonesia, Hokky Caraka, yang sebelumnya membela PSS Sleman.

Carlos senang dengan kehadiran Hokky, namun belum memastikan akan memainkan sang pemain saat melawan Persija.

"Hokky Caraka adalah rekrutan yang sangat bagus untuk kami. Ia adalah pemain muda dengan masa depan menjanjikan. Untuk besok lihat saja apakah saya akan memainkan dia sejak awal atau tidak," ucap pelatih asal Spanyol itu.

Carlos juga masih belum dapat memainkan Jack Brown, Muhammad Badrian, dan Yardan Yafi, yang semuanya masih menepi karena lilitan cedera.

Carlos memiliki statistik bagus di JIS saat menukangi Persija, dengan koleksi empat kemenangan beruntun pada awal musim. Setelah itu, Persija lebih banyak bermain sebagai tim musafir.

"Saya tidak percaya statistik. Saya hanya percaya bahwa tim saya siap, mempersiapkan diri dengan baik. Kami telah mempersiapkan diri dengan baik," pungkas dia.

Sementara itu bek anyar Persija Jakarta, Jordi Amat sudah tidak sabar menjalani debut di Macan Kemayoran.

Bek naturalisasi itu sangat mungkin diturunkan sebagai starter saat Persija Jakarta menjamu Persita Tangerang kecuali Jordi Amat menjalani cedera sebelum pertandingan berlangsung.

Bek berusia 33 tahun itu mengaku antusias akan hal tersebut. Terlebih ini momen perdananya di pertandingan resmi kompetisi di Indonesia, tanah leluhurnya.

"Halo semuanya, ini pertandingan yang sangat spesial bagi kami. Ini pertandingan pertama kami di BRI Super League, di depan pendukung, bersama keluarga kami," ujar Jordi Amat.

"Kami juga sudah berlatih bersama, jadi kami tidak sabar untuk memulai pertandingan," lanjutnya

Meski di satu sisi ada rasa gugup, namun eks Johor Darul Takzim tersebut sudah sangat paham cara mengatasi masalah tersebut. Jordi pun menjanjikan penampilan yang apik saat Persija menjamu Persita. 

"Bagi saya, selalu ada rasa gugup sebelum pertandingan, tetapi beginilah cara saya mengendalikan rasa gugup ini. Memang benar pada akhirnya kami telah bekerja sangat keras untuk momen ini, jadi yang kami inginkan adalah tampil bagus," tegas Jordi Amat.

Terlebih ia menilai timnya sudah menjalani persiapan cukup baik saat menjalani kompetisi ini.

"Seperti yang dikatakan pelatih, selama empat hingga lima minggu terakhir, kami telah bekerja sangat keras, Anda tidak dapat membayangkan betapa banyak kerja keras yang telah kami lakukan untuk tubuh kami, bekerja berjam-jam, termasuk taktik di gym. Jadi, tim sudah siap, tim fokus, dan tidak sabar untuk memulai besok," tegas Jordi Amat.

Prediksi susunan pemain Persija vs Persita:

Persija Jakarta (3-4-2-1):

Carlos Eduardo; Jordi Amat, Rizky Ridho, Hansamu Yama; Alan Cardoso, Hanif Sjahbandi, Fabio Silva, Maxwell; Dony Tri, Gustavo Franca; Gustavo Almeida

Pelatih: Mauricio Souza

Persita Tangerang (4-3-3):

Igor Rodriguez; Mario Jardel, Tamirlan Kozubaev, Javlon Guseynov, M. Toha; Eber Bessa, Badrian Ilham, Jack Brown; Aleksa Andrejic, Hokky Caraka, Rayco Rodriguez

Pelatih: Carlos Pena

Head to head Persija vs Persita

19 January 2025
Jakarta International Stadium
PERSIJA JAKARTA 2:0 PERSITA
18 August 2024
Sultan Agung
PERSITA 0:0 PERSIJA JAKARTA
03 December 2023
Gelora Bung Karno
PERSIJA JAKARTA 1:1 PERSITA
22 July 2023
Indomilk Arena
PERSITA 1:0 PERSIJA JAKARTA
28 March 2023
Indomilk Arena
PERSITA 1:0 PERSIJA JAKARTA

Prediksi Skor Persija vs Persita 10 Agustus:

Skor Persija vs Persita 1-0

Skor Persija vs Persita 2-1

Skor Persija vs Persita 2-0

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

