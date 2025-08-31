Bisnis Indonesia Premium
Prediksi Skor Genoa vs Juventus: Head to Head, Susunan Pemain

Berikut prediksi skor Genoa vs Juventus dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 14:46
Prediksi skor Genoa vs Juventus dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026 / REUTERS-Guglielmo Mangiapane
Prediksi skor Genoa vs Juventus dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026 / REUTERS-Guglielmo Mangiapane
  • Juventus diunggulkan untuk menang melawan Genoa dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026, dengan prediksi skor antara 1-2 hingga 1-3.
  • Juventus memiliki rekor pertemuan yang lebih baik dengan hanya satu kekalahan dalam 10 laga terakhir melawan Genoa.
  • Genoa, yang baru mendatangkan beberapa pemain baru, berpotensi menjadi kuda hitam meski bukan tim unggulan.

Bisnis.com, JAKARTA - Duel Genoa vs Juventus digelar dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026. Prediksi skor mengunggulkan Juventus menang.

Genoa akan menghadapi Juventus dalam pekan kedua Liga Italia 2025-2026 di Stadion Luigi Ferraris, Minggu (31/8/2025) malam.

Juventus memulai Liga Italia 2025-2026 dengan hasil meyakinkan berkat kemenangan atas Parma pada pekan pertama.

Si Nyonya Besar menang dengan skor 2-0 atas I Gialloblu setelah buntu selama hampir satu jam. Dua gol Jonathan David dan Dusan Vlahovic memenangkan Juventus atas Parma.

Juventus kini harus bertandang ke markas Genoa untuk menguji konsistensi tim asuhan Igor Tudor itu.

Bersama Tudor, Juventus hanya menelan 1 kekalahan dalam 10 laga terakhir di Liga Italia.

Di sisi lain, tuan rumah Genoa menjamu Juventus dengan percaya diri. I Grifone membuka Liga Italia 2025-2026 dengan kemenangan 3-0 atas Vicenza di Coppa Italia dan imbang tanpa gol kontra Lecce pada pekan pertama Serie A.

Anak asuh Patrick Vieira itu telah mendatangkan beberapa pemain baru seperti Valentin Carboni, Nicolae Stanciu, dan Aaron Martin.

Meski bukan tim unggulan, Genoa bisa menjadi batu sandungan dan berpotensi jadi kuda hitam di Liga Italia musim ini.

Soal rekor pertemuan, dalam 10 bentrokaan terakhir, Genoa hanya sekali menang atas Juventus.

Pada musim lalu Juventus menang 3-0 atas Genoa di markas Genoa. Saat bermain di Turin, La Vecchia Signora menang 1-0.

Preview Genoa vs Juventus

Genoa: Hanya Sebastian Otoa yang mengalami cedera dan harus absen dari skuad Genoa.

Lorenzo Colombo diprediksi menjadi ujung tombak, didukung Valentin Carboni, Nicolae Stanciu, dan Albert Gronbaek.

Juventus: Bianconeri kehilangan banyak pemain, Andrea Cambiaso harus menjalani sanksi larangan tampil.

Fabio Miretti, Juan Cabal, dan Arkadiusz Milik cedera sementara Mattia Perin diragukan bisa tampil karena faktor kebugaran.

Prediksi Susunan Pemain Genoa vs Juventus

Genoa (4-2-3-1): Nicola Leali; Brooke Norton-Cuffy, Alessandro Marcandalli, Johan Vasquez, Aaron Martin; Patrizio Masini, Morten Frendrup; Valentin Carboni, Nicolae Stanciu, Albert Gronbaek; Lorenzo Colombo.

Pelatih: Patrick Vieira

Juventus (3-4-2-1): Michele Di Gregorio; Federico Gatti, Gleison Bremer, Lloyd Kelly; Pierre Kalulu, Manuel Locatelli, Khephren Thuram, Filip Kostic; Francisco Conceicao, Kenan Yildiz; Jonathan David.

Pelatih: Igor Tudor

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

