Kalahkan Dortmund, Penampilan Juventus Dipuji Media Italia

Penampikan Juventus saat mengalahkan Dortmund dalam laga pramusim mendapat pujian dari media Italia atas mentalitas pemenang dan permainan intens.

Bisnis.com, JAKARTA - Penampilan Juventus saat mengalahkan Borussia Dortmund 2-1 di Signal Iduna Park dalam laga persahabatan pramusim pada Minggu malam mendapat reaksi positif dari media di Italia.

Bianconeri yang melakukan persiapan pramusim meraih kemenangan meyakinkan 2-1 di Dortmund pada Minggu di akhir pemusatan latihan mereka selama seminggu di Jerman.

Dua gol dari pemain timnas Italia, Andrea Cambiasso membawa Si Nyonya Tua meraih kemenangan sebelum Maximillian Baierdi mencetak gol hiburan untuk Dortmund di menit ke-89.

Bagi Juventus, kemenangan tersebut merupakan yang pertama bagi anak asuh Igor Tudor setelah mengikuti Piala Dunia Antarklub 2025 di Amerika Serikat.

Kemenangan atas Dortmund dinilai media Italia sebagai langkah positif Juventus yang berhasil menunjukkan mentalitas pemenang yang diiringi determinasi dan energi mereka dalam meredam serangan lawan.

Laporan Pink Paper menyoroti penampilan Kenan Yildiz, Cambiaso, Manuel Locatelli, dan bek Gleison Bremer yang baru kembali dari cedera panjang sejak Oktober musim lalu.

Pemain Juve juga dipuji karena keberanian mereka dalam penguasaan bola, terutama di area yang berpotensi berbahaya.

Corriere dello Sport juga memuji Juventus atas 'kepribadian' mereka yang bermain dengan kecepatan, intensitas, kreativitas, dan kualitas sepanjang 90 menit penuh.

Sementara itu, Tuttosport menilai Cambiaso sebagai pemain terbaik Bianconeri dalam laga eksibisi pramusim. Penampilan Francisco Conceicao, Yildiz, dan pelatih kepala Tudor juga mendapat tanggapan positif.