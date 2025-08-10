Hasil Crystal Palace vs Liverpool, The Reds Unggul Tipis di Babak Pertama

Liverpool unggul atas Crystal Palace di babak pertama Community Shield di Wembley, dengan gol dari Hugo Ekitike dan Jeremie Frimpong.

Bisnis.com, JAKARTA - Liverpool di babak pertama unggul atas Crystal Palace dalam perebutan gelar juara Community Shield.

Bermain di stadion Wembley, Minggu (10/8/2025) malam, pertandingan Crystal Palace vs Liverpool berlangsung menarik sejak pluit pertama dibunyikan.

Liverpool berhasil unggul cepat pada menit kelima setelah Hugo Ekitike yang melakukan cut in side melepaskan tembakan mendatar ke pojok kanan gawang tanpa bisa dihalau kiper Dean Henderson.

Tertinggal 0-1, Crystal Palace langsung mengurung pertahanan Liverpool. Liverpool nyaris mencetak gol tambahan, namun peluang Cody Gakpo bisa ditepis Henderson pada menit 12.

Crystal Palace akhirnya bisa menyamakan kedudukan 1-1 pada menit 17.

Berawal dari Ismaila Sarr yang dihadang bek Liverpool, Virgil Van Dijk, di kotak terlarang, wasit lamgsung menunjuk titik putih.

Jean Philippe Mateta yang maju sebagai algojo sukses menaklukkan kiper Alisson Becker setelah salah menebak arahnya bola.

Liverpool kembali unggul 2-1, setelah bek baru the Reds Jeremie Frimpong membobol gawang Crystal Palace usai menusuk dari sayap kanan.

Hingga menit 22, hasil Crystal Palace vs Liverpool masih unggul 2-1.

Masuk menit 30, pertandingan Crystal Palace vs Liverpool mulai menurun temponya. Palace yang diasuh Oliver Glasner masih mencoba mencari gol untuk menyamakan kedudukan.

Palace nyaris menyamakan kedudukan di akhir babak pertama. Sayang umpan dari Daniel Munoz tidak bisa disontek Tryrick Mitchell.

Hingga babak pertama selesai, Liverpool tetap unggul 2-1 atas Crystal Palace.

Susunan Pemain Crystal Palace vs Liverpool

Crystal Palace:

Dean Henderson, Chris Richards, Maxence Lacroix, Marc Guehi, Daniel Munoz, Daichi Kamada, Adam Wharton, Tyrick Mitchell, Ismaila Sarr, Aberchi Eze, Jean Philippe Mateta

Liverpool:

Alisson, Jeremie Frimpong, Ibrahima Konate, Virgil Van Dijk, Milos Kerkez, Curtis Jones, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah, Florian Writz, Cody Gakpo, Hugo Ekitike