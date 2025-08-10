Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hasil Crystal Palace vs Liverpool, The Reds Unggul Tipis di Babak Pertama

Liverpool unggul atas Crystal Palace di babak pertama Community Shield di Wembley, dengan gol dari Hugo Ekitike dan Jeremie Frimpong.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 21:55
Share
Pemain Liverpool Jeremie Frimpong mencetak gol dan melakukan selebrasi bersama Ibrahima Konate dan Hugo Ekitike. Hasil Crystal Palace vs Liverpool, The Reds Unggul Tipis di Babak Pertama./ Action Images via Reuters/Matthew Childs
Pemain Liverpool Jeremie Frimpong mencetak gol dan melakukan selebrasi bersama Ibrahima Konate dan Hugo Ekitike. Hasil Crystal Palace vs Liverpool, The Reds Unggul Tipis di Babak Pertama./ Action Images via Reuters/Matthew Childs

Bisnis.com, JAKARTA - Liverpool di babak pertama unggul atas Crystal Palace dalam perebutan gelar juara Community Shield.

Bermain di stadion Wembley, Minggu (10/8/2025) malam, pertandingan Crystal Palace vs Liverpool berlangsung menarik sejak pluit pertama dibunyikan.

Liverpool berhasil unggul cepat pada menit kelima setelah Hugo Ekitike yang melakukan cut in side melepaskan tembakan mendatar ke pojok kanan gawang tanpa bisa dihalau kiper Dean Henderson.

Tertinggal 0-1, Crystal Palace langsung mengurung pertahanan Liverpool. Liverpool nyaris mencetak gol tambahan, namun peluang Cody Gakpo bisa ditepis Henderson pada menit 12.

Crystal Palace akhirnya bisa menyamakan kedudukan 1-1 pada menit 17.

Berawal dari Ismaila Sarr yang dihadang bek Liverpool, Virgil Van Dijk, di kotak terlarang, wasit lamgsung menunjuk titik putih.

Baca Juga

Jean Philippe Mateta yang maju sebagai algojo sukses menaklukkan kiper Alisson Becker setelah salah menebak arahnya bola.

Liverpool kembali unggul 2-1, setelah bek baru the Reds Jeremie Frimpong membobol gawang Crystal Palace usai menusuk dari sayap kanan.

Hingga menit 22, hasil Crystal Palace vs Liverpool masih unggul 2-1.

Masuk menit 30, pertandingan Crystal Palace vs Liverpool mulai menurun temponya. Palace yang diasuh Oliver Glasner masih mencoba mencari gol untuk menyamakan kedudukan.

Palace nyaris menyamakan kedudukan di akhir babak pertama. Sayang umpan dari Daniel Munoz tidak bisa disontek Tryrick Mitchell.

Hingga babak pertama selesai, Liverpool tetap unggul 2-1 atas Crystal Palace.

Susunan Pemain Crystal Palace vs Liverpool

Crystal Palace:

Dean Henderson, Chris Richards, Maxence Lacroix,  Marc Guehi, Daniel Munoz, Daichi Kamada, Adam Wharton, Tyrick Mitchell, Ismaila Sarr, Aberchi Eze, Jean Philippe Mateta

Liverpool:

Alisson, Jeremie Frimpong, Ibrahima Konate, Virgil Van Dijk, Milos Kerkez, Curtis Jones, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah, Florian Writz, Cody Gakpo, Hugo Ekitike

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Adu Jurus Citi & Standard Chartered Rebut Pasar Korporasi Indonesia
Premium
4 jam yang lalu

Adu Jurus Citi & Standard Chartered Rebut Pasar Korporasi Indonesia

Indomie and Other Products’ Sales in Africa Soar as INDF and ICBP Profits Surge
Premium
6 jam yang lalu

Indomie and Other Products’ Sales in Africa Soar as INDF and ICBP Profits Surge

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Hasil Crystal Palace vs Liverpool, Ekitike Bawa The Reds Unggul (Menit 22)

Hasil Crystal Palace vs Liverpool, Ekitike Bawa The Reds Unggul (Menit 22)

Lancar, Ini Link Live Streaming Crystal Palace vs Liverpool 10 Agustus

Lancar, Ini Link Live Streaming Crystal Palace vs Liverpool 10 Agustus

Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace, Slot Beri Bocoran Soal Skuad

Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace, Slot Beri Bocoran Soal Skuad

Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace 25 Mei, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace 25 Mei, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Crystal Palace Vs Liverpool 10 Agustus, Community Shield!

Prediksi Skor Crystal Palace Vs Liverpool 10 Agustus, Community Shield!

Hasil Crystal Palace vs Liverpool: The Reds Pertahankan Puncak Klasemen

Hasil Crystal Palace vs Liverpool: The Reds Pertahankan Puncak Klasemen

UEFA Coret Crystal Palace dari Liga Europa karena Aturan Kepemilikan

UEFA Coret Crystal Palace dari Liga Europa karena Aturan Kepemilikan

2025 Jadi Tahun Pecah Telur, Klub London Rajai Inggris dan Eropa

2025 Jadi Tahun Pecah Telur, Klub London Rajai Inggris dan Eropa

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Hasil Crystal Palace vs Liverpool, The Reds Unggul Tipis di Babak Pertama
Liga Inggris
27 menit yang lalu

Hasil Crystal Palace vs Liverpool, The Reds Unggul Tipis di Babak Pertama

Hasil Crystal Palace vs Liverpool, Ekitike Bawa The Reds Unggul (Menit 22)
Liga Inggris
53 menit yang lalu

Hasil Crystal Palace vs Liverpool, Ekitike Bawa The Reds Unggul (Menit 22)

Lancar, Ini Link Live Streaming Crystal Palace vs Liverpool 10 Agustus
Liga Inggris
1 jam yang lalu

Lancar, Ini Link Live Streaming Crystal Palace vs Liverpool 10 Agustus

Lancar, Ini Link Live Streaming Bali United vs Persik 10 Agustus
Bola Indonesia
7 jam yang lalu

Lancar, Ini Link Live Streaming Bali United vs Persik 10 Agustus

Prediksi Skor Crystal Palace Vs Liverpool 10 Agustus, Community Shield!
Liga Inggris
7 jam yang lalu

Prediksi Skor Crystal Palace Vs Liverpool 10 Agustus, Community Shield!

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Bali United vs Persik 10 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

2

Prediksi Skor Persija vs Persita 10 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Prediksi Skor Crystal Palace Vs Liverpool 10 Agustus, Community Shield!

4

Lancar, Ini Link Live Streaming Crystal Palace vs Liverpool 10 Agustus

5

Hasil Arsenal Vs Athletic Bilbao: Gyokeres Gacor, The Gunners Juara Emirates Cup

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Prajurit TNI Gelar Atraksi Militer dan Demonstrasi Terpadu
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Bali United vs Persik 10 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

2

Prediksi Skor Persija vs Persita 10 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Prediksi Skor Crystal Palace Vs Liverpool 10 Agustus, Community Shield!

4

Lancar, Ini Link Live Streaming Crystal Palace vs Liverpool 10 Agustus

5

Hasil Arsenal Vs Athletic Bilbao: Gyokeres Gacor, The Gunners Juara Emirates Cup