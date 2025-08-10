Bisnis Indonesia Premium
Prediksi Skor Crystal Palace Vs Liverpool 10 Agustus, Community Shield!

Liverpool akan menghadapi Crystal Palace di Community Shield di Stadion Wembley. Ini prediksi skor Crystal Palace Vs Liverpool 10 Agustus.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 14:44
Pemain Liverpool Florian Wirtz, Mohamed Salah, Liverpool akan berhadapan dengan Crystal Palace dalam laga Community Shield di Wembley. Prediksi Skor Crystal Palace Vs Liverpool 10 Agustus, Community Shield!/ REUTERS-Issei Kato
Pemain Liverpool Florian Wirtz, Mohamed Salah, Liverpool akan berhadapan dengan Crystal Palace dalam laga Community Shield di Wembley. Prediksi Skor Crystal Palace Vs Liverpool 10 Agustus, Community Shield!/ REUTERS-Issei Kato

Bisnis.com, JAKARTA - Liverpool akan ditantang Crystal Palace dalam laga Community Shield di Stadion Wembley, Minggu (10/8) pukul 21.00 WIB.

Pelatih Liverpool Arne Slot mengonfirmasi Alexis Mac Allister akan masuk skuad melawan Palace nanti, setelah menepi karena cedera.

Mac Allister sendiri melewatkan tiga pertandingan pramusim Liverpool karena cederanya. Ia bermain pada babak kedua saat melawan Yokohama F. Marinos di Jepang dan kemudian menjadi starter pada pertandingan pertama melawan Athletic Bilbao.

“Ia akan masuk skuad pada hari Minggu,” kata Slot tentang Mac Allister.

“Ia absen selama dua bulan, saya rasa, atau lebih lama karena kami tidak memainkannya dalam empat pertandingan terakhir musim ini. Ia berlatih bersama kami sejak seminggu yang lalu, bermain 30 menit, 45 menit," kata dia.

Ia melanjutkan, "Menjadi starter mungkin saja, tetapi jelas tidak selama 90 menit".

Slot memastikan dalam pertandingan nanti timnya tak akan diperkuat satu bek tengah. Dia adalah Joe Gomez yang masih menepi karena cedera.

Slot diprediksi akan memainkan kekuatan terbaiknya termasuk pembelian anyarnya Hugo Ekitike dan Florian Wirtz.

Kedua penggawa baru tersebut akan bekerja sama dengan pemain lawas Mohamed Salah serta winger Cody Gakpo asal Belanda.

Melihat kekuatan kedua tim, Liverpool diprediksi akan mengalahkan Crystal Palace dan menjuarai Community Shield musim ini.

Prediksi susunan pemain Crystal Palace vs Liverpool:

Crystal Palace possible starting lineup:

Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell; Sarr, Mateta, Eze

Liverpool possible starting lineup:

Mamardashvili; Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Head to head Crystal Palace vs Liverpool

23 Nov 2019 Crystal Palace vs Liverpool 1-2 Premier League
24 Jun 2020 Liverpool vs Crystal Palace 4-0 Premier League
19 Dec 2020 Crystal Palace vs Liverpool 0-7 Premier League
23 May 2021 Liverpool vs Crystal Palace 2-0 Premier League
18 Sep 2021 Liverpool vs Crystal Palace 3-0 Premier League
23 Jan 2022 Crystal Palace vs Liverpool 1-3 Premier League
15 Aug 2022 Liverpool vs Crystal Palace 1-1 Premier League
25 Feb 2023 Crystal Palace vs Liverpool 0-0 Premier League
09 Dec 2023 Crystal Palace vs Liverpool 1-2 Premier League
14 Apr 2024 Liverpool vs Crystal Palace 0-1 Premier League
05 Oct 2024 Crystal Palace vs Liverpool 0-1 Premier League
25 May 2025 Liverpool vs Crystal Palace 1-1 Premier League

Prediksi Skor Crystal Palace vs Liverpool 10 Agustus:

Skor Crystal Palace vs Liverpool 1-2

Skor Crystal Palace vs Liverpool 0-1

Skor Crystal Palace vs Liverpool 1-0

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

