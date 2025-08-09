Bisnis Indonesia Premium
Lancar, Ini Dua Link Live Streaming Arsenal vs Athletic Bilbao 9 Agustus

Arsenal vs Athletic Bilbao akan bertanding di Emirates Cup di Stadion Emirates. Ini dua link live streaming Arsenal vs Athletic Bilbao 9 Agustus.
Sabtu, 9 Agustus 2025 | 22:04
Pemain Athletic Bilbao, Nico Williams. Athletico Bilbao akan menantang Arsenal dalam laga bertajuk Emirates Cup. Dua Link Live Streaming Arsenal vs Athletic Bilbao 9 Agustus/Reuters
Bisnis.com, JAKARTA - Arsenal akan ditantang Athletico Bilbao dalam laga uji coba bertajuk Emirates Cup, Sabtu (9/8/2025) malam di Emirates Stadium.

Arsenal yang sudah jor-joran di bursa transfer musim panas ini belum bisa menemukan performa terbaiknya.

Kehadiran Viktor Gyokeres, Noni Madueke, dan Martin Zubimendi belum bisa memberikan dampak yang signifikan ke permainan the Gunners.

Mikel Arteta yang mengasuh Arsenal belum bisa menemukan pola yang pas untuk Gyokeres cs. Alhasil, dalam empat pertandingan, Arsenal cuma membukukan dua kemenangan dan dua kekalahan.

Melawan Bilbao yang juga sedang dilanda tren negatif, Arteta diprediksi akan tetap memasang Gyokeres dan Madueke di lini depan sambil ditemani Bukayo Saka.

Sementara itu Bilbao yang diasuh Ernesto Valverde belum bisa meraih kemenangan dalam lima laga terakhir yang berkesudahan dengan kekalahan.

Menilik performa kedua tim, Arsenal yang bermain di hadapan publiknya sendiri diprediksi bisa memenangi laga melawan Bilbao. Namun Arsenal harus tetap waspada karena di laga terakhir melawan klub Liga Spanyol dibekuk Villarreal.

Pertandingan Arsenal vs Athletic Bilbao tayang di tv mana?

Laga Emirates Cup 2025 antara Arsenal vs Athletic Bilbao tidak akan tayang di tivi nasional. Pertandingan Arsenal vs Bilbao bisa disaksikan melalui live streaming.

Link Live Streaming Arsenal vs Athletic Bilbao 9 Agustus:

Arsenal.com: https://www.arsenal.com/ppv-packages

Athletic Club: https://clubathletic.athletic-club.eus/en/where-to-watch-arsenal-fc-vs-athletic-club-live-registering-on-club-athletic-play/?utm_campaign=ultimos-sorteos-experiencias&utm_source=athletic-club.eus&utm_medium=referral&utm_content=modulo-home

