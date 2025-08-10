Hasil Arsenal Vs Bilbao Babak 1, Gyokeres Akhirnya Bikin Gol, The Gunners Unggul

Arsenal unggul 2-0 atas Bilbao di babak pertama Emirates Cup, berkat gol Gyokeres dan Saka di Emirates Stadium, Sabtu (9/8/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil Arsenal vs Athletic Bilbao di babak pertama, the Gunners memimpin dengan skor 2-0.

Bermain di Emirates stadium, Sabtu (9/8/2025), Arsenal unggul berkat gol yang dicetak Viktor Gyokeres dan Bukayo Saka

Bermain di hadapan publiknya sendiri, Arsenal yang berambisi merebut gelar Emirates Cup langsung menekan pertahanan Bilbao.

Gyokeres yang baru direkrut dari Sporting Lisbon akhirnya mencetak gol setelah di dua pertandingan sebelumnya tampil melempem.

Gyokeres mencetak gol pada menit 35 lewat sundulan memanfaatkan assist dari Martin Zubimendi.

Tak selang berapa lama, anak asuh Mikel Arteta menambah keunggulan menjadi 2-0 berkat gol yang dicetak oleh Bukayo Saka pada menit 37.

Hingga babak pertama berakhir, hasil Arsenal vs Bilbao tetap 2-0.

Susunan pemain Arsenal vs Athletic Bilbao:

Arsenal:

Raya, Timber, Saliba, Magalhaes, Calafiori, Odegaard, Zubimendi, Rice, Saka, Gyokeres, Martinelli

Athletic Bilbao:

Simon, Areso, Cucian Lekue, Berchice, Jauregizar, Ruiz deh Galarreta, Inaki Williams, Gomez, Nico Williams, Berenguer