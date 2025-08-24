Bikin Dua Gol, Gyokeres Yakin Arsenal Berpeluang Jadi Juara Musim Ini

Viktor Gyokeres mencetak dua gol saat Arsenal menang 5-0 atas Leeds, menempatkan mereka di puncak klasemen Liga Inggris dan memperkuat peluang juara.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyerang Arsenal Viktor Gyokeres mencetak gol perdana di Liga Inggris saat timnya mengalahkan Leeds United pada pekan kedua Liga Inggris.

Bermain di Emirates Stadium, London, Sabtu malam, Gyokeres yang dibeli dari Sporting Lisbon bahkan mencetak brace dalam kemenangan 5-0 the Gunners.

"Saya merasa baik hari ini, tentu saja dengan mencetak dua dan tim menang dengan skor lima kosong. Saya pikir itu menunjukkan bahwa kami bisa menjadi ancaman besar (untuk jadi calon juara) dan terus maju karena kami memiliki banyak pemain berkontribusi untuk menyerang tapi juga, tentu saja, sangat penting dalam pertahanan juga," kata Gyokeres, Minggu.

"Saya pikir kami menekan sangat baik hari ini dan tidak memberi mereka banyak waktu pada bola. Saya rasa kita layak mendapat kemenangan ini hari ini," katanya menambahkan.

Penyerang Swedia tersebut sebelumnya menjalani debut bersama Arsenal kala menghadapi Manchester United pada pekan perdana Liga Inggris.

Namun Gyokeres masih belum menunjukkan dirinya merupakan bomber haus gol setelah gagal menyarangkan tembakan tepat sasaran ke gawang Setan Merah. Atas performa tersebut, Gyokeres hanya bermain selama 60 menit.

Di pertandingan kedua, Gyokeres membuktikan diri bahwa ia merupakan salah seorang penyerang yang mempunyai naluri mencetak gol yang baik. Lewat brace (mencetak dua gol) ke gawang Leeds, Gyokeres sekaligus juga menandai catatan pundi golnya bersama Arsenal.

"Sangat menakjubkan untuk merasakan dukungan dari menit pertama sampai akhir. Ini memberi Anda energi ekstra untuk terus berjalan dan tentu saja, untuk menang 5-0 dan menjaga agar kembali tidak kebobolan adalah hebat," ungkap Gyokeres.

Kemenangan ini membawa Meriam London kini menjadi pemuncak klasemen sementara Liga Inggris dengan meraih total enam poin dari dua pertandingan.