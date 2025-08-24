Event Lari Maybank Marathon Bantu Perekonomian Atlet

Maybank Marathon mendukung ekonomi atlet dengan hadiah besar dan jadi ajang uji coba sebelum kompetisi resmi. Event ini diakui internasional dan penting bagi atlet.

Bisnis.com, GIANYAR – Banyaknya event lari yang diselenggarakan swasta di luar event resmi nasional dan internasional membantu perekonomian atlet lari nasional.

Hadiah dari juara lomba di event lari swasta biasanya ditabung untuk persiapan masa pensiun, selain itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan penunjang sebagai atlet. Atlet lari nasional Odekta Elvina Naibaho mengaku sangat terbantu dengan event-event lomba lari seperti Maybank Marathon yang rutin digelar setiap tahun.

"Banyaknya lomba lari membantu perekonomian kami juga, jadi kami sangat mendukung adanya event lari," jelas Odekta, Minggu (24/8/2025).

Odekta sendiri keluar sebagai juara kategori Marathon National Female di ajang Maybank Marathon 2025 dengan waktu 02:47:28 dengan hadiah Rp100 juta.

Odekta berhasil menaklukkan lintasan lari yang menurutnya sangat menantang dengan adanya jalur menanjak di sejumlah titik. Event Maybank Marathon juga menurut Odekta menjadi ajang try out atau uji coba sebelum ajang resmi nasional maupun internasional.

Hal senada juga juga disampaikan pelari Maraton Roby Sianturi, Ia menyebut sebagai atlet yang lahir dari lari jalanan, event seperti Maybank Marathon sangat penting untuk mengasah kemampuannya. Roby juga keluar sebagai juara di kategori Marathon National Male dengan waktu 02:29:18, Roby juga memperoleh hadiah Rp100 juta.

Maybank Marathon merupakan lomba lari marathon tingkat internasional yang diselenggarakan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“Maybank Indonesia”) sejak 2012 yang memperlombakan ajang marathon dengan jarak 42,195 km, half marathon (21,0975 km) dan 10K (10 km).

Total 13.600 peserta dari 52 negara memadati garis start sejak dini hari, mengikuti flag-off untuk masing-masing kategori: Marathon (pukul 04.30 Wita ), Half Marathon (05.30 WITA), 10K (06.00 Wita ), serta kategori Wheelchair (06.10 Wita).

Sejak diperkenalkan pada 2012, Maybank Marathon telah mendapatkan sertifikasi dari International Measurement Certificate dan disahkan oleh Association of International Marathons and Distance Races (AIMS), serta Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI).

Pada tahun 2020, Maybank Marathon meraih sertifikasi sebagai Label Road Race dengan predikat “Elite Label” dari World Athletics atau dahulu IAAF, yakni organisasi/badan internasional yang mengatur, mengawasi dan mensertifikasi penyelenggaraan perlombaan lari marathon di seluruh dunia.

Selain itu, dalam perjalanannya Maybank Marathon juga menjadi ajang kualifikasi lomba olahraga nasional PON, dan menjadi bagian dari 175 ajang kualifikasi seri marathon World Championship Abbott WMM Wanda Age Group World Rankings serta masuk ke dalam official race directory Boston Marathon.

Maybank Indonesia memperkenalkan program Sister Marathon antara Maybank Marathon dengan Bangsaen42 Chonburi Marathon pada penyelenggaraan Maybank Marathon 2023 sebagai wujud sumbangsih dalam mendukung perkembangan industri olahraga atletik di Indonesia.

Kerja sama sister marathon tidak hanya membuka peluang pertukaran pelari antar event, tetapi turut menempatkan Elite Label Road Race Maybank Marathon di kancah perhelatan world class event marathon terkemuka di kawasan Asia Tenggara, bahkan di tingkat Asia.