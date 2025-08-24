Prediksi Skor Crystal Palace vs Nottingham Forest, Susunan Pemain, H2H

Bisnis.com, JAKARTA - Crystal Palace akan menjamu Nottingham Forest di Stadion Selhurst Park, Minggu (24/8/2025) malam pada pekan kedua Liga Inggris musim 2025/2026.
Pertandingan Crystal Palace vs Nottingham Forest diprediksi bakal seru, pasalnya, kedua tim sedang dalam tren yang positif.
Crystal Palace berhasil merebut Community Shield usai mengalahkan Liverpool. Setelahnya, anak asuh Oliver Glasner menahan juara Piala Dunia Antarklub 2025, Chelsea di Stamford Bridge.
Kini, Palace akan ditantang Nottingham Forest yang baru meraih kemenangan 3-1 atas Brentford di pekan pertama.
Salah satu pemain yang patut diwaspadai oleh Palace adalah Chris Wood yang mencetak dua gol di pertandingan tersebut.
Selain itu, kekuatan Crystal Palace juga berkurang karena salah satu pemain terbaik Eberechi Eze sudah hijrah ke tim London, Arsenal di bursa transfer musim panas.
Melihat kekuatan dan performa kedua tim, pertandingan Crystal Palace vs Nottingham Forest diprediksi bakal seru.
Prediksi susunan pemain Crystal Palace vs Nottingham Forest
Crystal Palace possible starting lineup:
Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Mateta, Devenny
Nottingham Forest possible starting lineup:
Sels; Aina, Murillo, Milenkovic, Williams; Yates, Anderson; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood
Head to head Crystal Palace vs Nottingham Forest
|29 Dec 2012
|Nottingham Forest vs Crystal Palace 2-2
|League Championship
|12 Nov 2022
|Nottingham Forest vs Crystal Palace 1-0
|Premier League
|28 May 2023
|Crystal Palace vs Nottingham Forest 1-1
|Premier League
|07 Oct 2023
|Crystal Palace vs Nottingham Forest 0-0
|Premier League
|30 Mar 2024
|Nottingham Forest vs Crystal Palace 1-1
|Premier League
|21 Oct 2024
|Nottingham Forest vs Crystal Palace 1-0
|Premier League
|05 May 2025
|Crystal Palace vs Nottingham Forest 1-1
|Premier League
Prediksi Skor Crystal Palace vs Nottingham Forest 24 Agustus:
skor Crystal Palace vs Nottingham Forest 2-1
skor Crystal Palace vs Nottingham Forest 1-2
skor Crystal Palace vs Nottingham Forest 2-2