Prediksi Skor Arsenal vs Leeds United 23 Agustus, Momen Gyokeres Bikin Gol?

Arsenal akan menghadapi Leeds United pada 23 Agustus 2025. Arteta yakin Gyokeres segera cetak gol. Arsenal juga dikabarkan rekrut Eberechi Eze.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 16:25
Striker Arsenal, Viktor Gyokeres /Action Images via Reuters-Peter Cziborra
Striker Arsenal, Viktor Gyokeres /Action Images via Reuters-Peter Cziborra

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Arsenal Mikel Arteta yakin striker barunya, Viktor Gyokeres akan segera mencetak gol untuk the Gunners.

Arsenal pada pekan kedua Liga Inggris akan melawan tim promosi Leeds United di Stadion Emirates pada Sabtu (23/8/2025) pukul 23.30 WIB.

Gyokeres datang di Arsenal setelah mencetak 97 gol dan 28 assist dari 102 penampilannya untuk Sporting Lisbon selama dua musim.

Sayangnya, Gyokeres tampil mengecewakan pada laga debutnya setelah hanya tampil 60 menit dan tanpa melakukan tembakan dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 1-0 atas Manchester United di Old Trafford pekan lalu.

"(Gyokeres siap bermain lagi). Dia sangat antusias. Dia telah berlatih dengan sangat baik minggu ini lagi. Dia telah menjalani minggu yang baru dan dia berada di posisi yang sangat baik," kata Arteta dalam jumpa pers, dikutip dari laman resmi Liga Inggris, Sabtu.

Dalam kesempatan yang sama, pelatih asal Spanyol itu juga berbicara tentang cedera Kai Havertz, namun ia tak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan striker asal Jerman itu untuk sembuh. Ia mengungkapkan, timnya membutuhkan beberapa tes lagi untuk mengetahui waktu yang tepat untuk Havertz menepi.

"Kami belum tahu pasti sejauh mana kondisinya. Kami butuh sedikit waktu lagi dan beberapa tes lagi, dan setelah itu kami akan mendapatkan kejelasan lebih lanjut," kata dia.

"Saya tidak ingin membahas detailnya, tetapi dia belum fit. Kami perlu mempelajari situasi ini lebih lanjut dan memutuskan apa yang akan kami lakukan," kata dia.

Sementara itu, dengan cederanya Havertz, Arsenal dikabarkan bergerak aktif di jendela transfer musim ini dan mereka dilaporkan telah sepakat untuk mendapatkan Eberechi Eze dari Crystal Palace.

Eze, yang mencetak 14 gol dan 11 assist pada musim lalu bersama The Eagles, sempat dilaporkan akan berlabuh ke Tottenham Hotspur, namun The Gunners pada akhirnya dilaporkan berhasil mendapatkan winger lincah asal Inggris tersebut.

Pemain berusia 27 tahun itu sempat memainkan dua pertandingan Palace musim ini, namun setelah adanya kabar merapatnya dirinya ke Arsenal, pelatih Palace Oliver Glasner tak memasukkan namanya ke daftar skuad dalam kemenangan 1-0 melawan Fredrikstad pada laga play-off Liga Konferensi Eropa di Stadion Selhurst Park, Jumat WIB.

Prediksi Skor Arsenal vs Leeds United 23 Agustus:

Skor Arsenal Vs Leeds United 1-0

Skor Arsenal Vs Leeds United 2-1

Skor Arsenal Vs Leeds United 3-0

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

Pawai Pembangunan dan Karnaval Budaya Nusantara 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
