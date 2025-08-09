Prediksi Skor Leeds United vs AC Milan 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Leeds United akan menghadapi AC Milan dalam laga persahabatan di Dublin pada 9 Agustus 2025. AC Milan diunggulkan menang atas Leeds United.

Bisnis.com, JAKARTA - Leeds United akan bertemu AC Milan dalam laga persahabatan yang digelar di Dublin, Sabtu (9/8/2025) malam.

AC Milan yang diasuh Massimiliano Allegri sedang dalam kepercayaan diri tinggi usai meraih dua kemenangan atas Liverpool dan Perth Glory.

Allegri yang biasanya menonjolkan kekuatan bertahannya seperti di Juventus, kali ini tampil berbeda di AC Milan.

Rossoneri berhasil membukukan 13 gol dan cuma kebobolan dua gol dari dua pertandingan sebelumnya.

Duet Rafael Leao dan Christian Pulisic di lini depan tampil menjanjikan. Leao yang di dorong sebagai striker bahkan sudah mengemas tiga gol.

Melawan Leeds, Allegri diprediksi tidak akan mengubah banyak susunan pemainnya. Leao dan Pulisic diprediksi akan ada di barisan depan.

Sementara itu Fikayo Tomori dan Strahinja Pavlovic akan berduet di jantung pertahanan AC Milan.

Melihat performa AC Milan, pasukan Allegri diprediksi akan bisa meraih kemenangan melawan Leeds United.

Prediksi susunan pemain Leeds United vs AC Milan:

Leeds United possible starting lineup:

Darlow; Schmidt, Bijol, Rodon, Gudmundsson; Ampadu, Stach; Aaronson, Nmecha, Gnonto; Piroe

AC Milan possible starting lineup:

Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Musah, Estupinan; Pulisic, Leao

Prediksi skor Leeds United vs AC Milan 9 Agustus:

Skor Leeds United vs AC Milan 2-2

Skor Leeds United vs AC Milan 0-2

Skor Leeds United vs AC Milan 1-2