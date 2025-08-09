Prediksi Skor Arsenal Vs Athletic Bilbao 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Arsenal akan menghadapi Athletic Bilbao di Emirates Cup pada 9 Agustus 2025. Arsenal diprediksi menang meski performa belum optimal. Prediksi skor 3-1.

Bisnis.com, JAKARTA - Arsenal akan menjamu Athletico Bilbao dalam laga uji coba bertajuk Emirates Cup, Sabtu (9/8/2025) malam di Emirates Stadium.

Arsenal yang sudah jor-joran di bursa transfer musim panas ini belum bisa menemukan performa terbaiknya.

Kehadiran Viktor Gyokeres, Noni Madueke, dan Martin Zubimendi belum bisa memberikan dampak yang signifikan ke permainan the Gunners.

Mikel Arteta yang mengasuh Arsenal belum bisa menemukan pola yang pas untuk Gyokeres cs. Alhasil, dalam empat pertandingan, Arsenal cuma membukukan dua kemenangan dan dua kekalahan.

Melawan Bilbao yang juga sedang dilanda tren negatif, Arteta diprediksi akan tetap memasang Gyokeres dan Madueke di lini depan sambil ditemani Bukayo Saka.

Sementara itu Bilbao yang diasuh Ernesto Valverde belum bisa meraih kemenangan dalam lima laga terakhir yang berkesudahan dengan kekalahan.

Menilik performa kedua tim, Arsenal yang bermain di hadapan publiknya sendiri diprediksi bisa memenangi laga melawan Bilbao. Namun Arsenal harus tetap waspada karena di laga terakhir melawan klub Liga Spanyol dibekuk Villarreal.

Prediksi susunan pemain Arsenal vs Athletic Bilbao

Arsenal possible starting lineup:

Raya; White, Saliba, Mosquera, Zinchenko; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Madueke

Athletic Bilbao possible starting lineup:

Simon; Areso, Vivian, Lekue, Berchiche; Jauregizar, Vesga; I. Williams, Sancet, N. Williams; Guruzeta

Head to head Arsenal vs Athletic Bilbao

Ini adalah laga perdana Arsenal vs Athletic Bilbao

Prediksi Skor Arsenal vs Athletic Bilbao 9 Agustus:

Skor Arsenal vs Athletic Bilbao 3-1

Skor Arsenal vs Athletic Bilbao 2-1

Skor Arsenal vs Athletic Bilbao 3-2